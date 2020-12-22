Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/mediki-1590415203.html
В России пересмотрели программы подготовки медиков из-за COVID-19
В России пересмотрели программы подготовки медиков из-за COVID-19
Образовательные программы подготовки медиков пересмотрели из-за COVID-19, большинство студентов-медиков перевели на практическую подготовку, заявила заместитель РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:52
2020-12-22T16:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588775307_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_a8d8635f40d3f6af39438324974a1c02.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Образовательные программы подготовки медиков пересмотрели из-за COVID-19, большинство студентов-медиков перевели на практическую подготовку, заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова."Мы приняли консолидированное решение вместе с министерством образования и науки пересмотрели образовательные программы, передвинули этапность освоения образовательных программ и перевели большинство наших обучающихся на практическую подготовку", - сказала Семенова на круглом столе "О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования" в Совете Федерации.Она уточнила, что всего сегодня 108681 студент, ординаторы, аспиранты работают на систему здравоохранения, у них порой нет времени на учёбу, так как это работа очень напряженная.По словам Семеновой, студенты получат колоссальный опыт, но часть классического образования будет потеряна."Мы думаем, что к окончанию этого учебного года нам удастся ребят потихонечку выводить с практической подготовки в реальное обучение", - отметила Семенова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/mediki-1590226419.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588775307_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_3ab4152f6a1f8e201f5ad62ac4f15bdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), образование - общество, общество

В России пересмотрели программы подготовки медиков из-за COVID-19

15:52 22.12.2020 (обновлено: 16:15 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Образовательные программы подготовки медиков пересмотрели из-за COVID-19, большинство студентов-медиков перевели на практическую подготовку, заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова.
"Мы приняли консолидированное решение вместе с министерством образования и науки пересмотрели образовательные программы, передвинули этапность освоения образовательных программ и перевели большинство наших обучающихся на практическую подготовку", - сказала Семенова на круглом столе "О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования" в Совете Федерации.
Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию о сотрудничестве в области профилактики коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 14:34Распространение нового коронавируса
Путин заявил, что гордится борющимися с COVID-19 военными медиками
Она уточнила, что всего сегодня 108681 студент, ординаторы, аспиранты работают на систему здравоохранения, у них порой нет времени на учёбу, так как это работа очень напряженная.
По словам Семеновой, студенты получат колоссальный опыт, но часть классического образования будет потеряна.
"Мы думаем, что к окончанию этого учебного года нам удастся ребят потихонечку выводить с практической подготовки в реальное обучение", - отметила Семенова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Образование - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:28В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад
16:28Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
16:27Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
16:11Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
16:10Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
16:09Шохин оценил вероятность проведения ежегодной встречи Путина с бизнесом
16:09Названа смертельная опасность красной икры
16:06В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
16:04В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода
16:03Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний
16:01Эксперты рассказали об ограничениях в популярных у россиян странах
15:55В МИД оценили идею разграничить научное сотрудничество и дипломатию
15:53Калининградец ответит в суде за надругательство над 13-летней падчерицей
15:53Памятник Аленке могут перенести из Нововоронежа в Воронеж
Лента новостейМолния