https://ria.ru/20201222/mediki-1590415203.html

В России пересмотрели программы подготовки медиков из-за COVID-19

В России пересмотрели программы подготовки медиков из-за COVID-19

Образовательные программы подготовки медиков пересмотрели из-за COVID-19, большинство студентов-медиков перевели на практическую подготовку, заявила заместитель РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:52

2020-12-22T15:52

2020-12-22T16:15

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Образовательные программы подготовки медиков пересмотрели из-за COVID-19, большинство студентов-медиков перевели на практическую подготовку, заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова."Мы приняли консолидированное решение вместе с министерством образования и науки пересмотрели образовательные программы, передвинули этапность освоения образовательных программ и перевели большинство наших обучающихся на практическую подготовку", - сказала Семенова на круглом столе "О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования" в Совете Федерации.Она уточнила, что всего сегодня 108681 студент, ординаторы, аспиранты работают на систему здравоохранения, у них порой нет времени на учёбу, так как это работа очень напряженная.По словам Семеновой, студенты получат колоссальный опыт, но часть классического образования будет потеряна."Мы думаем, что к окончанию этого учебного года нам удастся ребят потихонечку выводить с практической подготовки в реальное обучение", - отметила Семенова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/mediki-1590226419.html

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