https://ria.ru/20201222/magistral-1590414872.html

Рапота: проект высокоскоростной магистрали Петербург-Гамбург необходим

Рапота: проект высокоскоростной магистрали Петербург-Гамбург необходим

Потенциальные партнеры признали необходимость проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург – Гамбург через Белоруссию, это дает... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:51

2020-12-22T15:51

2020-12-22T15:51

союзное государство

ржд

григорий рапота

белоруссия

европа

экономика

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Потенциальные партнеры признали необходимость проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург – Гамбург через Белоруссию, это дает надежду, что он будет реализован, сообщил в интервью РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота."Понимание необходимости этого проекта есть, и это дает надежду, что он будет реализован", - подчеркнул он.Часть общего замыслаПо словам госсекретаря Союзного государства, тема строительства ВСМ "принимается в РЖД". "У них есть свои большие перспективные направления - Восток-Запад, Китай-Европа. Наш проект может стать как раз частью этого общего замысла", - считает Рапота.Он сообщил, что по этому проекту "есть понимание" у правительства РФ, у правительства Белоруссии, на экспертном уровне и в бизнес-сообществе в Германии и в Польше. "Поэтому надо все привести в движение, основанное на четкой организационной структуре. Сейчас занимаемся этим", - отметил Рапота.Госсекретарь Союзного государства указал, что для реализации проекта ВСМ нужны политическая воля и организационные мероприятия. "Мы не встречаем какого-то сопротивления. Есть инерционность мышления, вполне естественная для тех, для кого эта идея нова, они должны ее осмыслить, понять преимущества", - пояснил он.Особенности проектаСтоимость проекта оценивается в 40 миллиардов евро, протяженность ВСМ планируется в 2480 километров, ее особенность заключается в том, что она не только пассажирская, но и грузовая. "В этом тоже заложен определенный технологический вызов. Наш бизнес крайне заинтересован: это и доставка грузов, и производство ж/д подвижного состава, и развитие туризма", - отметил Рапота.Он также сообщил, что основными акционерами в этом проекте должны быть частные бизнес-структуры. "Они могут быть и с государственным капиталом, но при этом должны быть самостоятельными акционерными обществами. Получается так, что это будет европейский проект с регистрацией в одной из стран Европы. И эта корпорация должна дальше руководить проектом, а государство им помогать", - пояснил Рапота.Полный текст интервью читайте на сайте.

https://ria.ru/20200708/1574071731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ржд, григорий рапота, белоруссия, европа, экономика