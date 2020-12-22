https://ria.ru/20201222/kurorty-1590365842.html

Эксперты рассказали об ограничениях в популярных у россиян странах

Эксперты рассказали об ограничениях в популярных у россиян странах

Все больше стран вводят новые жесткие ограничения в преддверии праздников, чтобы сдержать распространение коронавируса. Почти во всей Европе в рождественскую... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:01

2020-12-22T16:01

2020-12-22T16:01

коронавирус covid-19

абу-даби

новый год

турция

стамбул

оаэ

мальдивы

таиланд

туризм

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Все больше стран вводят новые жесткие ограничения в преддверии праздников, чтобы сдержать распространение коронавируса. Почти во всей Европе в рождественскую ночь будет локдаун, закрыты рестораны, запрещены развлекательные мероприятия. Как будут встречать Новый год в популярных у российских туристов странах в условиях ограничений из-за COVID-19 — в материале РИА Новости.Турция без музыкиВ Турции, помимо действия круглосуточного комендантского часа (с 21 часа 31 декабря до пяти часов утра 4 января) в период новогодних праздников введен запрет на все развлекательные программы в отелях. С 22 часов 31 декабря до пяти часов утра следующего дня нельзя исполнять и включать музыку в ресторанах, холлах и других общественных помещениях гостиниц. Кроме того, в стране приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос. Однако комендантский час не распространяется на иностранных туристов.На этой неделе в Турции было зафиксировано рекордное число смертей за сутки с начала пандемии — более 250. Власти объявили, что эпидемия в ряде регионов, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. Всего за время эпидемии в стране заболели более двух миллионов человек, более 18 тысяч скончались.Турецкие власти приняли решение временно приостановить прием авиарейсов из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР из-за обнаруженной в этих государствах новой мутации коронавируса. России решение о приостановлении полетов в Турцию пока не коснулось.Почти закрытый ТаиландПопулярный у россиян Таиланд в новогодние праздники путешественников не ждет. Еще в середине декабря министерство туризма заявило о возобновлении безвизового режима для граждан РФ, которые хотят посетить страну на срок до 30 дней. Но гости должны будут выполнить ряд условий: получить сертификат о въезде, пройти двухнедельный карантин в отелях, одобренных властями королевства. Кроме того, от туристов потребуют сдать тесты и предъявить справки на английском языке и предоставить страховку на сумму не менее 100 тысяч долларов.ОАЭ и КубаМеньше всего ограничений в новогоднюю ночь ждет туристов в ОАЭ и на Мальдивах. При этом в Эмиратах в последние несколько недель число заболевших стало резко расти, после того как на фоне снижения количества выявляемых случаев в июле страна фактически вернулась к нормальной жизни и разрешила приезжать отдыхающим из разных стран.В каждом эмирате действуют свои правила. Например, власти Абу-Даби обязали всех прибывающих соблюдать двухнедельный карантин и носить браслет, для отслеживания их местоположение. При этом изоляция обязательна как для гостей из других стран, так и для резидентов ОАЭ. По прибытии в Абу-Даби необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус, второй анализ будет сделан на двенадцатый день карантина. Если результат будет отрицательным, электронный браслет снимут. Те, кто провел менее 14 дней в другом эмирате, должны соблюдать те же правила, но число дней в изоляции в этом случае может быть сокращено.Въезжающим на Кубу иностранным туристам, в том числе россиянам, придется пройти недельный карантин в гостиницах или апартаментах. Ограничений на работу ресторанов и баров для туристов в стране нет. При этом власти установили для зарубежных гостей сбор для покрытия расходов на проведение тестов и других санитарных процедур в размере 30 долларов США. Эта сумма уже включена в стоимость билетов.

https://ria.ru/20201222/turtsiya-1590359926.html

https://ria.ru/20190927/1559095380.html

https://ria.ru/20190511/1553079366.html

https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html

абу-даби

турция

стамбул

оаэ

мальдивы

таиланд

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коронавирус covid-19, абу-даби, новый год, турция, стамбул, оаэ, мальдивы, таиланд, туризм, новости - туризм