В Пензе вылечили пациента с полным поражением легких из-за COVID-19
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Врачи в Пензе вылечили пациента с коронавирусной инфекцией, у которого в связи с тяжелой пневмонией были полностью поражены легкие, сообщила пресс-служба правительства региона.
Житель Пензы поступил в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи с коронавирусом, тяжелой пневмонией и 100%-м поражением легких, прогнозы были неутешительные, но врачи проводили ему комплексное лечение и подключали его к неинвазивному аппарату искусственной вентиляции легких.
"В больнице на стационарном лечении пациент находился полтора месяца и несколько дней в реанимации. Это был довольно длительный и сложный процесс, требующий усилия как врачей, так и самого организма человека", - цитирует пресс-служба заведующую пятым инфекционным отделением центра специализированных видов медицинской помощи Анну Степкину.
Уточняется, что сейчас пациент готовится к выписке, но ему еще предстоит долгая реабилитация.
Всего в Пензенской области лабораторно подтверждено 24 253 случая коронавируса, скончались 296 человек с COVID-19, выздоровели 19 860.
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