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В Пензе вылечили пациента с полным поражением легких из-за COVID-19
В Пензе вылечили пациента с полным поражением легких из-за COVID-19
Врачи в Пензе вылечили пациента с коронавирусной инфекцией, у которого в связи с тяжелой пневмонией были полностью поражены легкие, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:16
2020-12-22T18:16
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САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Врачи в Пензе вылечили пациента с коронавирусной инфекцией, у которого в связи с тяжелой пневмонией были полностью поражены легкие, сообщила пресс-служба правительства региона.Житель Пензы поступил в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи с коронавирусом, тяжелой пневмонией и 100%-м поражением легких, прогнозы были неутешительные, но врачи проводили ему комплексное лечение и подключали его к неинвазивному аппарату искусственной вентиляции легких.Уточняется, что сейчас пациент готовится к выписке, но ему еще предстоит долгая реабилитация.Всего в Пензенской области лабораторно подтверждено 24 253 случая коронавируса, скончались 296 человек с COVID-19, выздоровели 19 860.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пенза, пензенская область, общество

В Пензе вылечили пациента с полным поражением легких из-за COVID-19

18:16 22.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Врачи в Пензе вылечили пациента с коронавирусной инфекцией, у которого в связи с тяжелой пневмонией были полностью поражены легкие, сообщила пресс-служба правительства региона.
Житель Пензы поступил в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи с коронавирусом, тяжелой пневмонией и 100%-м поражением легких, прогнозы были неутешительные, но врачи проводили ему комплексное лечение и подключали его к неинвазивному аппарату искусственной вентиляции легких.

"В больнице на стационарном лечении пациент находился полтора месяца и несколько дней в реанимации. Это был довольно длительный и сложный процесс, требующий усилия как врачей, так и самого организма человека", - цитирует пресс-служба заведующую пятым инфекционным отделением центра специализированных видов медицинской помощи Анну Степкину.

Уточняется, что сейчас пациент готовится к выписке, но ему еще предстоит долгая реабилитация.
Всего в Пензенской области лабораторно подтверждено 24 253 случая коронавируса, скончались 296 человек с COVID-19, выздоровели 19 860.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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