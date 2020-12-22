https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590447807.html

В Пензе вылечили пациента с полным поражением легких из-за COVID-19

В Пензе вылечили пациента с полным поражением легких из-за COVID-19

Врачи в Пензе вылечили пациента с коронавирусной инфекцией, у которого в связи с тяжелой пневмонией были полностью поражены легкие, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T18:16

2020-12-22T18:16

2020-12-22T18:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

пенза

пензенская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587419427_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_62cef4eb793925d595ed3c7a2d5068eb.jpg

САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Врачи в Пензе вылечили пациента с коронавирусной инфекцией, у которого в связи с тяжелой пневмонией были полностью поражены легкие, сообщила пресс-служба правительства региона.Житель Пензы поступил в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи с коронавирусом, тяжелой пневмонией и 100%-м поражением легких, прогнозы были неутешительные, но врачи проводили ему комплексное лечение и подключали его к неинвазивному аппарату искусственной вентиляции легких.Уточняется, что сейчас пациент готовится к выписке, но ему еще предстоит долгая реабилитация.Всего в Пензенской области лабораторно подтверждено 24 253 случая коронавируса, скончались 296 человек с COVID-19, выздоровели 19 860.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/zdorove-1588138408.html

пенза

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пенза, пензенская область, общество