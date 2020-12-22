https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590341818.html

В России выявили 28 776 новых случаев коронавируса

В России выявили 28 776 новых случаев коронавируса

За сутки в России зарегистрировали 28 776 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:01

2020-12-22T11:01

2020-12-22T11:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 28 776 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Больше всего новых пациентов в Москве (7237, днем ранее было на 560 больше), Санкт-Петербурге (3760) и Подмосковье (1498), меньше всего в Еврейской автономной области (26), на Чукотке (шесть) и в Ненецком автономном округе (два). Почти у 20% нет симптомов. Темп прироста держится на уровне процента.Со вчерашнего дня умер 561 человек, выписались 24 158.Таким образом, с марта в стране зарегистрировали 2 906 503 заразившихся коронавирусом, из них почти 52 тысячи скончались, более 2,3 миллиона поправились.По числу инфицированных Россия занимает четвертую строчку в мире. Ее опережают США, Индия и Бразилия. В первую десятку также входят Франция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Германия.Всего в мире зафиксировали около 75 миллионов случаев, более 1,6 миллиона человек погибли.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество