Комаровский рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса
20:49 22.12.2020 (обновлено: 23:27 22.12.2020)
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
© Sputnik / Batyrshin Timur
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в видео на YouTube-канале заявил, что для защиты от нового штамма коронавируса достаточно соблюдать уже имеющиеся предписания.
По словам Комаровского, сама информация о том, что новый штамм на 70 процентов заразнее известных ранее, нуждается в подтверждении. Он отметил, что при столь ограниченном количестве случаев сложно оценить заразность распространения вируса. Он добавил, что на это могли повлиять различные факторы — от погодных условий до индивидуальных особенностей пациентов.
Медик подчеркнул, что более высокий уровень заразности штамма означает, что для того, чтобы получить вирус, нужна меньшая инфицирующая доза.
"Что надо сделать, чтобы уменьшить вероятность вдохнуть большое количество вирусов: использовать маски, держаться подальше от людей, не находится в помещениях, где много народу и мало кислорода, то есть где нет вентиляции воздуха", — отметил Комаровский.
По его словам, нужно было внимательнее следить за соблюдением правил использования масок и вентиляции помещений.
21 декабря, 08:00НаукаНеизбежность мутаций. Как возникают новые штаммы коронавируса
На прошлой неделе в британском Минздраве заявили об обнаружении разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. Как отмечалось, данный тип вируса также распространялся в Дании и Нидерландах и он на 70 процентов более заразен. При этом свидетельств, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли.
После этого ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.
При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины будут эффективны против нового штамма COVID-19. Она отметила, что в России пока не нашли мутаций, о которых сообщали в Великобритании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.