https://ria.ru/20201222/kazakhstan-1590450986.html

"Проммашкомплект" в Казахстане предложил новую модель ж/д колес

"Проммашкомплект" в Казахстане предложил новую модель ж/д колес

Завод "Проммашкомплект" (город Экибастуз, Казахстан) получил сертификат соответствия требованиям ТР СТ 001/2011 "О безопасности железнодорожного подвижного... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T18:40

2020-12-22T18:40

2020-12-22T18:59

транспорт

казахстан

экономика

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Завод "Проммашкомплект" (город Экибастуз, Казахстан) получил сертификат соответствия требованиям ТР СТ 001/2011 "О безопасности железнодорожного подвижного состава" на новую продукцию - цельнокатаные колеса с криволинейным диском из стали для грузовых инновационных вагонов, сообщает пресс-служба завода.Специалисты отдела R&D (Research and development) "Проммашкомплекта" разработали технологию производства – от проектирования конструкции нового колеса и определения химсостава металла до выпуска испытаний готового изделия. Преимуществами конструкции нового колеса являются высокие эксплуатационные характеристики и повышенная осевая нагрузка - до 27 тонн. Это позволяет увеличить гарантированный межремонтный период, соответственно, срок службы колес и грузооборот железнодорожных перевозок. Повышенная осевая нагрузка достигнута за счёт применения в конструкции диска принципов low-stress design, обеспечивающих низкий уровень напряжений в металле и высокий предел усталостной выносливости изделия. Новая конструкция колеса была разработана с использованием новейших методов математического моделирования.На рынке железнодорожных перевозок к колесной продукции вагоностроительные и вагоноремонтные компании предъявляют высокие и жесткие требования к безопасности и надежности. По результатам испытаний, выяснилось, что минимальный предел выносливости диска колеса новой конструкции составил более 510 кН, что на 22% превышает аналогичный показатель для стандартных колес с плоскоконическим диском.Как отмечается в сообщении, технология производства "ПМК" не имеет аналогов в мире и отличается высокой степенью автоматизации и минимизацией воздействия "человеческого" фактора на качество производимой продукции. Действующая на "ПМК" система менеджмента бизнеса в соответствии с требованиями ISO/TS 22163:2017, квалификация персонала и высокий уровень автоматизации оборудования позволяют оперативно осваивать новые прогрессивные технические решения, в том числе конструкции колес, колесных центров, заготовок зубчатых колес с высокими механическими и прочностными характеристиками обеспечивая высокий уровень надежности и безопасности продукции в эксплуатации."Основными преимуществами казахстанских колес является высокое качество продукции и ориентация на индивидуальные потребности и ожидания заказчика при одной из самых низких в мире себестоимости," - цитирует пресс-служба генерального директора ТОО "Проммашкомплект" Игоря Голтвенко.

https://ria.ru/20201130/mishustin-1586990019.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, казахстан, экономика