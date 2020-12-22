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Лукашенко поручил решить ситуацию с главой белорусских католиков
Лукашенко поручил решить ситуацию с главой белорусских католиков
Президент Белоруссии Лукашенко из уважения к папе Римскому поручил найти решение ситуации, связанной с находящимся в Польше и не имеющим возможности вернуться в РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:47
2020-12-22T16:09
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир макей
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Лукашенко из уважения к папе Римскому поручил найти решение ситуации, связанной с находящимся в Польше и не имеющим возможности вернуться в Белоруссию главой белорусских католиков Тадеушем Кондрусевичем, сообщил во вторник глава МИД республики Владимир Макей.По словам Макея, "исходя именно из чувства глубокого уважения к папе Римскому и из своих личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе папы Римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов". "И это с учетом того, что, конечно же, приближаются добрые, святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной", - сказал Макей.Глава МИД Белоруссии отметил, что у республики и Ватикана "действительно очень доверительные, тесные, дружеские контакты"." И мы – Республика Беларусь и Государство Ватикан - всегда откровенно и искренне обсуждаем все вопросы, связанные с нашим взаимодействием. Мы, кстати, очень плотно работаем и сотрудничаем с Ватиканом в рамках различных международных организаций. Мы поддерживаем друг друга практически по всем без исключения направлениям международной, региональной и двусторонней политики", - сказал министр.Он высказал мнение, что "главу белорусского государства и главу Ватикана, папу Римского Франциска, связывают очень тесные, дружеские, личные отношения". "Я знаю, что президент Беларуси с уважением относится к папе Франциску и восхищается его деятельностью. Аналогично и папа Римский Франциск – душевный человек, который с любовью и трепетом относится к Беларуси. И, конечно же, он переживает за Беларусь, всегда заботясь о ее благе и благополучии", - подчеркнул Макей.Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет ранее сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным, из-за чего он не может вернуться домой из Польши. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа участников и перемещении их с улиц во дворы.
https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html
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франциск (хорхе марио бергольо), владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко поручил решить ситуацию с главой белорусских католиков

15:47 22.12.2020 (обновлено: 16:09 22.12.2020)
 
© AP Photo / TUT.byПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / TUT.by
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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Лукашенко из уважения к папе Римскому поручил найти решение ситуации, связанной с находящимся в Польше и не имеющим возможности вернуться в Белоруссию главой белорусских католиков Тадеушем Кондрусевичем, сообщил во вторник глава МИД республики Владимир Макей.

"В последнее время в силу разных причин появились какие-то определенные проблемные моменты в наших отношениях (с Ватиканом – ред.), Папа Римский Франциск счел возможным направить своего посланника – Нунция в Великобритании (Клаудио) Гуджеротти с соответствующим письмом, адресованным главе белорусского государства. В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича", - приводит сайт МИД Белоруссии слова министра.

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По словам Макея, "исходя именно из чувства глубокого уважения к папе Римскому и из своих личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе папы Римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов". "И это с учетом того, что, конечно же, приближаются добрые, святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной", - сказал Макей.
Глава МИД Белоруссии отметил, что у республики и Ватикана "действительно очень доверительные, тесные, дружеские контакты"." И мы – Республика Беларусь и Государство Ватикан - всегда откровенно и искренне обсуждаем все вопросы, связанные с нашим взаимодействием. Мы, кстати, очень плотно работаем и сотрудничаем с Ватиканом в рамках различных международных организаций. Мы поддерживаем друг друга практически по всем без исключения направлениям международной, региональной и двусторонней политики", - сказал министр.
Он высказал мнение, что "главу белорусского государства и главу Ватикана, папу Римского Франциска, связывают очень тесные, дружеские, личные отношения". "Я знаю, что президент Беларуси с уважением относится к папе Франциску и восхищается его деятельностью. Аналогично и папа Римский Франциск – душевный человек, который с любовью и трепетом относится к Беларуси. И, конечно же, он переживает за Беларусь, всегда заботясь о ее благе и благополучии", - подчеркнул Макей.
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Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет ранее сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным, из-за чего он не может вернуться домой из Польши. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа участников и перемещении их с улиц во дворы.
 
Франциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир МакейАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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