https://ria.ru/20201222/inoagenty-1590451395.html
Комитет Госдумы одобрил проект о СМИ-иноагентах
Комитет Госдумы одобрил проект о СМИ-иноагентах
Комитет по контролю и регламенту рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о запрете участия в избирательных кампаниях незарегистрированным... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:45
2020-12-22T18:45
2020-12-22T18:45
россия
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586428039_0:228:2560:1668_1920x0_80_0_0_3ad05e49cecb349360de708fd519953f.jpg
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Комитет по контролю и регламенту рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о запрете участия в избирательных кампаниях незарегистрированным общественным объединениям и иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Михаил Романов.Как уточняется в решении комитета, законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 23 декабря.Члены комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и комиссии Госдумы по противодействию вмешательству 18 ноября внесли в ГД законопроект о запрете участия в избирательных кампаниях незарегистрированным общественным объединениям и иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента.Данный законопроект предлагает уточнить пункт 6 статьи 3 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", согласно которому иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации и так далее не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов и так далее.Законопроектом также предусматривается обязанность для кандидата, "являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидата, аффилированного с лицом, выполняющим функции иностранного агента", указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, агитационных материалах. Также проектом устанавливаются требования к размещению указанной информации в агитационных материалах, а также необходимость размещения сведений о статусе кандидата на информационном стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене.
https://ria.ru/20201222/putin-1590448210.html
https://ria.ru/20201222/natsbezopasnost-1590433135.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586428039_203:0:2427:1668_1920x0_80_0_0_ec03e2ad348d655f8776cacdd8353aac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, политика
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости.
Комитет по контролю и регламенту рекомендовал Госдуме
принять в первом чтении законопроект о запрете участия в избирательных кампаниях незарегистрированным общественным объединениям и иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Михаил Романов.
"Комитет принял решение рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона", - сказал Романов.
Как уточняется в решении комитета, законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 23 декабря.
Члены комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и комиссии Госдумы по противодействию вмешательству 18 ноября внесли в ГД законопроект о запрете участия в избирательных кампаниях незарегистрированным общественным объединениям и иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента.
Данный законопроект предлагает уточнить пункт 6 статьи 3 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", согласно которому иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации и так далее не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов и так далее.
Законопроектом также предусматривается обязанность для кандидата, "являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидата, аффилированного с лицом, выполняющим функции иностранного агента", указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, агитационных материалах. Также проектом устанавливаются требования к размещению указанной информации в агитационных материалах, а также необходимость размещения сведений о статусе кандидата на информационном стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене.