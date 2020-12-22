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Комитет Госдумы одобрил проект о СМИ-иноагентах
Комитет Госдумы одобрил проект о СМИ-иноагентах
Комитет по контролю и регламенту рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о запрете участия в избирательных кампаниях незарегистрированным... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:45
2020-12-22T18:45
россия
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политика
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Комитет по контролю и регламенту рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о запрете участия в избирательных кампаниях незарегистрированным общественным объединениям и иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Михаил Романов.Как уточняется в решении комитета, законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 23 декабря.Члены комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и комиссии Госдумы по противодействию вмешательству 18 ноября внесли в ГД законопроект о запрете участия в избирательных кампаниях незарегистрированным общественным объединениям и иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента.Данный законопроект предлагает уточнить пункт 6 статьи 3 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", согласно которому иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации и так далее не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов и так далее.Законопроектом также предусматривается обязанность для кандидата, "являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидата, аффилированного с лицом, выполняющим функции иностранного агента", указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, агитационных материалах. Также проектом устанавливаются требования к размещению указанной информации в агитационных материалах, а также необходимость размещения сведений о статусе кандидата на информационном стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене.
https://ria.ru/20201222/putin-1590448210.html
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россия, госдума рф, политика

Комитет Госдумы одобрил проект о СМИ-иноагентах

18:45 22.12.2020
 
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФЗаседание Государственной думы РФ
Заседание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФ
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Комитет по контролю и регламенту рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о запрете участия в избирательных кампаниях незарегистрированным общественным объединениям и иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Михаил Романов.

"Комитет принял решение рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона", - сказал Романов.

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Как уточняется в решении комитета, законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 23 декабря.
Члены комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и комиссии Госдумы по противодействию вмешательству 18 ноября внесли в ГД законопроект о запрете участия в избирательных кампаниях незарегистрированным общественным объединениям и иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента.
Данный законопроект предлагает уточнить пункт 6 статьи 3 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", согласно которому иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации и так далее не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов и так далее.
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Госдума в I чтении приняла проект о наказании для иноагентов
Законопроектом также предусматривается обязанность для кандидата, "являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидата, аффилированного с лицом, выполняющим функции иностранного агента", указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, агитационных материалах. Также проектом устанавливаются требования к размещению указанной информации в агитационных материалах, а также необходимость размещения сведений о статусе кандидата на информационном стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене.
 
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