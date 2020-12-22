https://ria.ru/20201222/elki-1590454267.html

Пункты приема елей на переработку откроют в Московской области

Пункты приема елей на переработку откроют в Московской области

Жители Подмосковья смогут сдать новогодние ели на вторичную переработку после зимних праздников. В рамках акции "Подари своей елке вторую жизнь!" в регионе... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T19:05

2020-12-22T19:05

2020-12-22T19:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Жители Подмосковья смогут сдать новогодние ели на вторичную переработку после зимних праздников. В рамках акции "Подари своей елке вторую жизнь!" в регионе откроют около 200 пунктов приема деревьев, сообщил телеканал "360".Проект стартует в Московской области с 15 января и завершится 15 февраля. Зампред правительства региона Евгений Хромушин уточнил, что сдать елки на переработку поможет и проект "Мегабак"."В этом году отслужившие новогодние елки можно сдать во всех пунктах приема крупногабаритных отходов „Мегабак“. Работает уже более 40 таких площадок", – подчеркнул Хромушин.В местах, где "мегабаков" пока нет, организуют брендированные точки приема. В каждом городском округе будет работать не менее двух таких пунктов.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)