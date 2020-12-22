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Пункты приема елей на переработку откроют в Московской области
Пункты приема елей на переработку откроют в Московской области
Жители Подмосковья смогут сдать новогодние ели на вторичную переработку после зимних праздников. В рамках акции "Подари своей елке вторую жизнь!" в регионе... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:05
2020-12-22T19:05
2020-12-22T19:05
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Жители Подмосковья смогут сдать новогодние ели на вторичную переработку после зимних праздников. В рамках акции "Подари своей елке вторую жизнь!" в регионе откроют около 200 пунктов приема деревьев, сообщил телеканал "360".Проект стартует в Московской области с 15 января и завершится 15 февраля. Зампред правительства региона Евгений Хромушин уточнил, что сдать елки на переработку поможет и проект "Мегабак"."В этом году отслужившие новогодние елки можно сдать во всех пунктах приема крупногабаритных отходов „Мегабак“. Работает уже более 40 таких площадок", – подчеркнул Хромушин.В местах, где "мегабаков" пока нет, организуют брендированные точки приема. В каждом городском округе будет работать не менее двух таких пунктов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Жители Подмосковья смогут сдать новогодние ели на вторичную переработку после зимних праздников. В рамках акции "Подари своей елке вторую жизнь!" в регионе откроют около 200 пунктов приема деревьев, сообщил телеканал "360"
.
Проект стартует в Московской области с 15 января и завершится 15 февраля. Зампред правительства региона Евгений Хромушин уточнил, что сдать елки на переработку поможет и проект "Мегабак".
"В этом году отслужившие новогодние елки можно сдать во всех пунктах приема крупногабаритных отходов „Мегабак“. Работает уже более 40 таких площадок", – подчеркнул Хромушин.
В местах, где "мегабаков" пока нет, организуют брендированные точки приема. В каждом городском округе будет работать не менее двух таких пунктов.