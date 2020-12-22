Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201222/elki-1590454267.html
Пункты приема елей на переработку откроют в Московской области
Пункты приема елей на переработку откроют в Московской области
Жители Подмосковья смогут сдать новогодние ели на вторичную переработку после зимних праздников. В рамках акции "Подари своей елке вторую жизнь!" в регионе... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:05
2020-12-22T19:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590451260_0:59:1501:903_1920x0_80_0_0_74e106f7da2f7c4cecf980ae7e3990b2.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Жители Подмосковья смогут сдать новогодние ели на вторичную переработку после зимних праздников. В рамках акции "Подари своей елке вторую жизнь!" в регионе откроют около 200 пунктов приема деревьев, сообщил телеканал "360".Проект стартует в Московской области с 15 января и завершится 15 февраля. Зампред правительства региона Евгений Хромушин уточнил, что сдать елки на переработку поможет и проект "Мегабак"."В этом году отслужившие новогодние елки можно сдать во всех пунктах приема крупногабаритных отходов „Мегабак“. Работает уже более 40 таких площадок", – подчеркнул Хромушин.В местах, где "мегабаков" пока нет, организуют брендированные точки приема. В каждом городском округе будет работать не менее двух таких пунктов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590451260_40:0:1407:1025_1920x0_80_0_0_446d19cc05f08c577288edf154eac2ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Пункты приема елей на переработку откроют в Московской области

19:05 22.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковРабочий пункта переработки новогодних елок подготавливает ель для последующей переработки
Рабочий пункта переработки новогодних елок подготавливает ель для последующей переработки - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Жители Подмосковья смогут сдать новогодние ели на вторичную переработку после зимних праздников. В рамках акции "Подари своей елке вторую жизнь!" в регионе откроют около 200 пунктов приема деревьев, сообщил телеканал "360".
Проект стартует в Московской области с 15 января и завершится 15 февраля. Зампред правительства региона Евгений Хромушин уточнил, что сдать елки на переработку поможет и проект "Мегабак".
"В этом году отслужившие новогодние елки можно сдать во всех пунктах приема крупногабаритных отходов „Мегабак“. Работает уже более 40 таких площадок", – подчеркнул Хромушин.
В местах, где "мегабаков" пока нет, организуют брендированные точки приема. В каждом городском округе будет работать не менее двух таких пунктов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
07:49"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
07:26В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы
07:22В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
07:12Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
07:02В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
07:00В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
06:52Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
06:40Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
06:36Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
06:32Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог
06:26Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
06:19Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19
06:11Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год
06:09В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
05:42Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
05:38В Госдуме отвергли условия Киева по возобновлению подачи воды в Крым
05:31Филиппины прекращают прием авиарейсов из Великобритании, сообщило СМИ
05:20Опрос показал, сколько компаний отказались от новогодних корпоративов
05:09Минобороны рассказало об успехах разминирования в Карабахе
Лента новостейМолния