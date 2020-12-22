https://ria.ru/20201222/dorogi-1590420696.html

Опрос: тюменские дороги признаны лучшими благодаря нацпроекту

Опрос: тюменские дороги признаны лучшими благодаря нацпроекту

Качество дорог в Тюмени признано лучшим по итогам опроса жителей городов России с населением свыше 500 тысяч человек, сообщает главное управление строительства... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:11

2020-12-22T16:11

2020-12-22T16:11

тюменская область

автомобильные дороги

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ТЮМЕНЬ, 22 дек- РИА Новости. Качество дорог в Тюмени признано лучшим по итогам опроса жителей городов России с населением свыше 500 тысяч человек, сообщает главное управление строительства Тюменской области со ссылкой на результаты исследования, проведенного в ноябре порталом Superjob.Согласно исследованию, Тюмень – единственный город в России, чей средний балл в опросе превысил 4. Второе и третье места респонденты отдали, соответственно, Казани (средний балл 3,73) и Москве (3,66).Как отмечается в сообщении, Тюмень не впервые возглавляет дорожные рейтинги. В 2018 году тюменцы оценили качество дорог на 4,25 балла из 5. В 2019 году тюменские дороги также получили высокую оценку выездной комиссии ОНФ."С 2018 года регион успешно реализует нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", ежегодно ремонтируя около 200 километров дорог. Не стал исключением и 2020 год. Всего по итогам года в Тюменской области в рамках нацпроекта провели работы на 209 объектах общей протяженностью 189,88 километра, в Тюмени было отремонтировано 24,77 километра дорожного покрытия", - прокомментировали в ведомстве.Плановый объем финансирования работ по нацпроекту в Тюменской области в 2020 году составил более 3,4 миллиарда рублей, включая средства федерального бюджета в размере 2,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201204/eksport-1587680443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобильные дороги