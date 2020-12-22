https://ria.ru/20201222/dorogi-1590420696.html
Опрос: тюменские дороги признаны лучшими благодаря нацпроекту
Опрос: тюменские дороги признаны лучшими благодаря нацпроекту
Качество дорог в Тюмени признано лучшим по итогам опроса жителей городов России с населением свыше 500 тысяч человек, сообщает главное управление строительства... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:11
2020-12-22T16:11
2020-12-22T16:11
тюменская область
автомобильные дороги
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ТЮМЕНЬ, 22 дек- РИА Новости. Качество дорог в Тюмени признано лучшим по итогам опроса жителей городов России с населением свыше 500 тысяч человек, сообщает главное управление строительства Тюменской области со ссылкой на результаты исследования, проведенного в ноябре порталом Superjob.Согласно исследованию, Тюмень – единственный город в России, чей средний балл в опросе превысил 4. Второе и третье места респонденты отдали, соответственно, Казани (средний балл 3,73) и Москве (3,66).Как отмечается в сообщении, Тюмень не впервые возглавляет дорожные рейтинги. В 2018 году тюменцы оценили качество дорог на 4,25 балла из 5. В 2019 году тюменские дороги также получили высокую оценку выездной комиссии ОНФ."С 2018 года регион успешно реализует нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", ежегодно ремонтируя около 200 километров дорог. Не стал исключением и 2020 год. Всего по итогам года в Тюменской области в рамках нацпроекта провели работы на 209 объектах общей протяженностью 189,88 километра, в Тюмени было отремонтировано 24,77 километра дорожного покрытия", - прокомментировали в ведомстве.Плановый объем финансирования работ по нацпроекту в Тюменской области в 2020 году составил более 3,4 миллиарда рублей, включая средства федерального бюджета в размере 2,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201204/eksport-1587680443.html
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автомобильные дороги
ТЮМЕНЬ, 22 дек- РИА Новости. Качество дорог в Тюмени признано лучшим по итогам опроса жителей городов России с населением свыше 500 тысяч человек, сообщает главное управление строительства Тюменской области со ссылкой на результаты исследования, проведенного в ноябре порталом Superjob.
"Лидером стала Тюмень, где 32% респондентов оценили качество дорог как отличное, а 54% как хорошее. Еще 14% считают, что состояние дорог в городе удовлетворительное, при этом никто из респондентов не дал низкую оценку", - говорится в сообщении управления.
Согласно исследованию, Тюмень – единственный город в России, чей средний балл в опросе превысил 4. Второе и третье места респонденты отдали, соответственно, Казани (средний балл 3,73) и Москве (3,66).
Как отмечается в сообщении, Тюмень не впервые возглавляет дорожные рейтинги. В 2018 году тюменцы оценили качество дорог на 4,25 балла из 5. В 2019 году тюменские дороги также получили высокую оценку выездной комиссии ОНФ.
"С 2018 года регион успешно реализует нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", ежегодно ремонтируя около 200 километров дорог. Не стал исключением и 2020 год. Всего по итогам года в Тюменской области в рамках нацпроекта провели работы на 209 объектах общей протяженностью 189,88 километра, в Тюмени было отремонтировано 24,77 километра дорожного покрытия", - прокомментировали в ведомстве.
Плановый объем финансирования работ по нацпроекту в Тюменской области в 2020 году составил более 3,4 миллиарда рублей, включая средства федерального бюджета в размере 2,2 миллиарда рублей.