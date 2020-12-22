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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201222/belorussiya-1590405564.html
Белоруссия расширила санкции против Евросоюза
Белоруссия расширила санкции против Евросоюза
Белоруссия в ответ на третий пакет санкций ЕС расширяет список лиц из Евросоюза, которые не смогут попасть на территорию республики и Союзного государства с РФ, РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:05
2020-12-22T15:28
владимир макей
александр лукашенко
минск
протесты в белоруссии
евросоюз
белоруссия
в мире
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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Белоруссия в ответ на третий пакет санкций ЕС расширяет список лиц из Евросоюза, которые не смогут попасть на территорию республики и Союзного государства с РФ, заявил во вторник глава белорусского МИД Владимир Макей.ЕС ранее ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. При этом в ЕС заявили, что союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится."Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств", - сообщил Макей.При этом министр отметил, что Минск категорически не приемлет политику и логику санкций, однако вынужден отвечать "адекватно на те недружественные рестриктивные меры", которые предпринимают партнеры.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.
https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html
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владимир макей , александр лукашенко, минск, евросоюз, белоруссия, в мире

Белоруссия расширила санкции против Евросоюза

15:05 22.12.2020 (обновлено: 15:28 22.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Белоруссия в ответ на третий пакет санкций ЕС расширяет список лиц из Евросоюза, которые не смогут попасть на территорию республики и Союзного государства с РФ, заявил во вторник глава белорусского МИД Владимир Макей.
ЕС ранее ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. При этом в ЕС заявили, что союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится.
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"Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер, и, естественно, мы предложили наши ответные действия на этот пакет. Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства, с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией", - сказал Макей. Стенограмма его заявления размещена на сайте МИД.

"Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств", - сообщил Макей.
При этом министр отметил, что Минск категорически не приемлет политику и логику санкций, однако вынужден отвечать "адекватно на те недружественные рестриктивные меры", которые предпринимают партнеры.

"Мы предпримем, естественно, ряд действий юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в список ЕС", - заявил министр.

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Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.
 
Протесты в БелоруссииВладимир МакейАлександр ЛукашенкоМинскЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
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