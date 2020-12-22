https://ria.ru/20201222/aviaputeshestviya-1590209935.html

Названы самые востребованные авиамаршруты для путешествий в 2020 году

Названы самые востребованные авиамаршруты для путешествий в 2020 году

Определены самые популярные направления для авиапутешествий за рубеж в текущем году, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T09:20

2020-12-22T09:20

2020-12-22T09:20

туризм

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авиабилеты

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турция

белоруссия

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Определены самые популярные направления для авиапутешествий за рубеж в текущем году, сообщает Туту.ру.Специалисты компания проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что в 2020 году они летали в основном в страны ближнего зарубежья и Турцию и платили за билеты, как правило, больше, чем в прошлом году. В лидерах спроса были Узбекистан, Армения, Киргизия, Молдавия, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Таджикистан. В десятку вошла Германия и Турция. Самым популярным заграничным направлением в 2020 году стал маршрут Москва-Ереван. На втором месте перелет в Кишинев, на третьем — в Ташкент. Средний чек за билеты в страны ближнего зарубежья вырос на шесть процентов, в Европу — на девять процентов.Наиболее выгодные цены при покупке проезжных документов за границу были в начале года — в среднем 9,5 тысячи рублей за перелет в одну сторону. Именно на январь и февраль пришлось больше всего бронирований — около 60 процентов. Затем границы закрыли, и спрос упал. После восстановления авиасообщения путешественники увидели рост цен, пик которого пришелся на октябрь: за билет из России за границу платили в среднем 19,4 тысячи рублей. В декабре средний чек снизился до 15,3 тысячи рублей.

https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html

москва

турция

белоруссия

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, авиабилеты, новости - туризм, москва, турция, белоруссия, ереван, армения