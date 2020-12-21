https://ria.ru/20201221/zhkkh-1590271401.html

Число сообщений о проблемах ЖКХ снизилось в Подмосковье

Число сообщений о проблемах ЖКХ снизилось в Подмосковье

Госжилинспекция Подмосковья обработала 7,6 тысячи заявок от местных жителей. Все обращения поступили в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) региона. Число жалоб... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T18:12

2020-12-21T18:12

2020-12-21T18:12

новости подмосковья

госжилинспекция московской области

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Госжилинспекция Подмосковья обработала 7,6 тысячи заявок от местных жителей. Все обращения поступили в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) региона. Число жалоб уменьшилось более чем в 30 муниципалитетах региона, сообщил телеканал "360".По словам главы Госжилинспекции Ольги Фединой, среди муниципалитетов с самым быстрым сокращением количества заявок оказались Протвино и Черноголовка. Здесь показатель снизился на 67%. Кроме этого, в топ-5 включены Шатура (64%), Луховицы и Серебряные Пруды (50%). Отмечается, что из Звездного городка и Лотошина вообще не поступило ни одной жалобы.Больше всего людей волновала некачественная уборка подъездов — 1153 обращения. Также поступило 589 заявки о поломке дверей общего пользования. Количество таких обращений снизилось на 1%. О неисправном освещении сообщили 497 раз, что на 8% меньше, чем двумя неделями ранее.Отправить заявку в Единую диспетчерскую службу можно через портал eds.mosreg.ru.

https://ria.ru/20201214/zhaloby-1589105907.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госжилинспекция московской области, московская область (подмосковье)