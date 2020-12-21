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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201221/zhkkh-1590271401.html
Число сообщений о проблемах ЖКХ снизилось в Подмосковье
Число сообщений о проблемах ЖКХ снизилось в Подмосковье
Госжилинспекция Подмосковья обработала 7,6 тысячи заявок от местных жителей. Все обращения поступили в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) региона. Число жалоб... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T18:12
2020-12-21T18:12
новости подмосковья
госжилинспекция московской области
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Госжилинспекция Подмосковья обработала 7,6 тысячи заявок от местных жителей. Все обращения поступили в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) региона. Число жалоб уменьшилось более чем в 30 муниципалитетах региона, сообщил телеканал "360".По словам главы Госжилинспекции Ольги Фединой, среди муниципалитетов с самым быстрым сокращением количества заявок оказались Протвино и Черноголовка. Здесь показатель снизился на 67%. Кроме этого, в топ-5 включены Шатура (64%), Луховицы и Серебряные Пруды (50%). Отмечается, что из Звездного городка и Лотошина вообще не поступило ни одной жалобы.Больше всего людей волновала некачественная уборка подъездов — 1153 обращения. Также поступило 589 заявки о поломке дверей общего пользования. Количество таких обращений снизилось на 1%. О неисправном освещении сообщили 497 раз, что на 8% меньше, чем двумя неделями ранее.Отправить заявку в Единую диспетчерскую службу можно через портал eds.mosreg.ru.
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госжилинспекция московской области, московская область (подмосковье)

Число сообщений о проблемах ЖКХ снизилось в Подмосковье

18:12 21.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняЛифт в подъезде жилого дома
Лифт в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Госжилинспекция Подмосковья обработала 7,6 тысячи заявок от местных жителей. Все обращения поступили в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) региона. Число жалоб уменьшилось более чем в 30 муниципалитетах региона, сообщил телеканал "360".
По словам главы Госжилинспекции Ольги Фединой, среди муниципалитетов с самым быстрым сокращением количества заявок оказались Протвино и Черноголовка. Здесь показатель снизился на 67%. Кроме этого, в топ-5 включены Шатура (64%), Луховицы и Серебряные Пруды (50%). Отмечается, что из Звездного городка и Лотошина вообще не поступило ни одной жалобы.
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14 декабря, 13:23Новости Подмосковья
В Подмосковье назвали основные жалобы жителей в 2020 году
Больше всего людей волновала некачественная уборка подъездов — 1153 обращения. Также поступило 589 заявки о поломке дверей общего пользования. Количество таких обращений снизилось на 1%. О неисправном освещении сообщили 497 раз, что на 8% меньше, чем двумя неделями ранее.
Отправить заявку в Единую диспетчерскую службу можно через портал eds.mosreg.ru.
 
Новости ПодмосковьяГосжилинспекция Московской областиМосковская область (Подмосковье)
 
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