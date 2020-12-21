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В Кабардино-Балкарии 31 декабря будет выходным
В Кабардино-Балкарии 31 декабря будет выходным
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о переносе выходного дня с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря 2020 года, соответствующий документ... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:46
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казбек коков
новый год—2021
кабардино-балкарская республика (кбр)
общество
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НАЛЬЧИК, 21 дек - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о переносе выходного дня с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря 2020 года, соответствующий документ опубликован на сайте руководителя региона."Привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года лиц, замещающих государственные должности КБР… а также лиц, замещающих в исполнительных органах государственной власти КБР должности государственной гражданской службы и иные должности, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года", - говорится в тексте указа.Руководителям организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарии, также предлагается предоставить своим работникам выходной 31 декабря.
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казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), общество

В Кабардино-Балкарии 31 декабря будет выходным

17:46 21.12.2020 (обновлено: 17:55 21.12.2020)
 
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ООО Фабрика стеклянных елочных украшений Ариель - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Олег Золото
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НАЛЬЧИК, 21 дек - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о переносе выходного дня с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря 2020 года, соответствующий документ опубликован на сайте руководителя региона.
"Привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года лиц, замещающих государственные должности КБР… а также лиц, замещающих в исполнительных органах государственной власти КБР должности государственной гражданской службы и иные должности, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года", - говорится в тексте указа.
Руководителям организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарии, также предлагается предоставить своим работникам выходной 31 декабря.
 
Новый год—2021Казбек КоковКабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
 
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