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В Кабардино-Балкарии 31 декабря будет выходным
В Кабардино-Балкарии 31 декабря будет выходным
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о переносе выходного дня с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря 2020 года, соответствующий документ... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:46
2020-12-21T17:46
2020-12-21T17:55
казбек коков
новый год—2021
кабардино-балкарская республика (кбр)
общество
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НАЛЬЧИК, 21 дек - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о переносе выходного дня с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря 2020 года, соответствующий документ опубликован на сайте руководителя региона."Привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года лиц, замещающих государственные должности КБР… а также лиц, замещающих в исполнительных органах государственной власти КБР должности государственной гражданской службы и иные должности, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года", - говорится в тексте указа.Руководителям организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарии, также предлагается предоставить своим работникам выходной 31 декабря.
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РИА Новости
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казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), общество