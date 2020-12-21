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В Кабардино-Балкарии 31 декабря будет выходным

В Кабардино-Балкарии 31 декабря будет выходным

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о переносе выходного дня с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря 2020 года, соответствующий документ... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:46

2020-12-21T17:46

2020-12-21T17:55

казбек коков

новый год—2021

кабардино-балкарская республика (кбр)

общество

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НАЛЬЧИК, 21 дек - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о переносе выходного дня с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря 2020 года, соответствующий документ опубликован на сайте руководителя региона."Привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года лиц, замещающих государственные должности КБР… а также лиц, замещающих в исполнительных органах государственной власти КБР должности государственной гражданской службы и иные должности, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года", - говорится в тексте указа.Руководителям организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарии, также предлагается предоставить своим работникам выходной 31 декабря.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), общество