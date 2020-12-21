https://ria.ru/20201221/velikobritaniya-1590170886.html

Иммунолог оценил сообщения об особо заразном штамме коронавируса

Иммунолог оценил сообщения об особо заразном штамме коронавируса

Говорить о росте контагиозности выявленной в Великобритании новой мутации коронавируса пока рано, такие подсчёты занимают несколько недель, а объявленный... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T10:24

2020-12-21T10:24

2020-12-21T10:24

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582884412_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_7edba6ef0545c07a69a92aa8780d47d5.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Говорить о росте контагиозности выявленной в Великобритании новой мутации коронавируса пока рано, такие подсчёты занимают несколько недель, а объявленный показатель в 70% сам по себе незначительный, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации."Мутации в вирусах происходят постоянно, как смена картинок в калейдоскопе. Цель их - придать новые свойства, которые помогут вирусу в его распространении, сохранении в природе и занятии новых территорий. Соответственно, уже несколько тысяч таких мутаций произошло", - рассказал Жемчугов, комментируя сообщения из Великобритании.Однако говорить о росте контагиознозности обновлённого коронавируса на 70%, по мнению эксперта, ещё рано, поскольку такой критерий "непросто посчитать", а соответствующая работа "занимает несколько недель, если не месяцев, чтобы сделать хотя бы предварительные выводы".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201221/soobschenie-1590154527.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, коронавирус covid-19, великобритания, в мире