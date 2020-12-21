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Иммунолог оценил сообщения об особо заразном штамме коронавируса
Иммунолог оценил сообщения об особо заразном штамме коронавируса
Говорить о росте контагиозности выявленной в Великобритании новой мутации коронавируса пока рано, такие подсчёты занимают несколько недель, а объявленный... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:24
2020-12-21T10:24
2020-12-21T10:24
распространение нового коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Говорить о росте контагиозности выявленной в Великобритании новой мутации коронавируса пока рано, такие подсчёты занимают несколько недель, а объявленный показатель в 70% сам по себе незначительный, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации."Мутации в вирусах происходят постоянно, как смена картинок в калейдоскопе. Цель их - придать новые свойства, которые помогут вирусу в его распространении, сохранении в природе и занятии новых территорий. Соответственно, уже несколько тысяч таких мутаций произошло", - рассказал Жемчугов, комментируя сообщения из Великобритании.Однако говорить о росте контагиознозности обновлённого коронавируса на 70%, по мнению эксперта, ещё рано, поскольку такой критерий "непросто посчитать", а соответствующая работа "занимает несколько недель, если не месяцев, чтобы сделать хотя бы предварительные выводы".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав жемчугов, коронавирус covid-19, великобритания, в мире
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Говорить о росте контагиозности выявленной в Великобритании
новой мутации коронавируса пока рано, такие подсчёты занимают несколько недель, а объявленный показатель в 70% сам по себе незначительный, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов
.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
"Мутации в вирусах происходят постоянно, как смена картинок в калейдоскопе. Цель их - придать новые свойства, которые помогут вирусу в его распространении, сохранении в природе и занятии новых территорий. Соответственно, уже несколько тысяч таких мутаций произошло", - рассказал Жемчугов, комментируя сообщения из Великобритании.
Однако говорить о росте контагиознозности обновлённого коронавируса на 70%, по мнению эксперта, ещё рано, поскольку такой критерий "непросто посчитать", а соответствующая работа "занимает несколько недель, если не месяцев, чтобы сделать хотя бы предварительные выводы".
"Если раньше один заболевший заражал от одного до двух человек, до трех, но не более, то теперь, если это умножить на 0,7, на 70%, то получится примерно 2,5 - то есть, это незначительное совершенно отличие, которое не должно никого пугать. Могу привести в пример корь, при которой один человек может заразить 18-20 других", - отметил Жемчугов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф