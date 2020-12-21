https://ria.ru/20201221/vaktsinatsiya-1590151544.html

Роспотребнадзор сообщил, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19

Роспотребнадзор сообщил, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19

После прививки от COVID-19 следует придерживаться ряда правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T03:22

2020-12-21T03:22

2020-12-21T04:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. После прививки от COVID-19 следует придерживаться ряда правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.В начале декабря президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, при этом в первую очередь необходимо обеспечить ею группы риска — врачей, учителей и соцработников. На данный момент доступна вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вместе с РФПИ. В середине августа Минздрав зарегистрировал ее. Вакцина создана на основе платформы вектора аденовируса человека. Она показала 95% эффективность по итогам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний. Привиться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний.В Москве с 4 декабря по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации открылась электронная запись, чтобы прививки от коронавируса могли сделать работники сферы образования, здравоохранения, а также сотрудники городских служб. Позднее список тех, кому доступна вакцина, был расширен.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество