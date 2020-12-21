Роспотребнадзор сообщил, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19
03:22 21.12.2020 (обновлено: 04:32 21.12.2020)
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. После прививки от COVID-19 следует придерживаться ряда правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию", - пояснили в ведомстве.
В начале декабря президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, при этом в первую очередь необходимо обеспечить ею группы риска — врачей, учителей и соцработников.
На данный момент доступна вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вместе с РФПИ. В середине августа Минздрав зарегистрировал ее. Вакцина создана на основе платформы вектора аденовируса человека. Она показала 95% эффективность по итогам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний. Привиться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний.
В Москве с 4 декабря по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации открылась электронная запись, чтобы прививки от коронавируса могли сделать работники сферы образования, здравоохранения, а также сотрудники городских служб. Позднее список тех, кому доступна вакцина, был расширен.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19