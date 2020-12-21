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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/vaktsinatsiya-1590151544.html
Роспотребнадзор сообщил, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19
Роспотребнадзор сообщил, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19
После прививки от COVID-19 следует придерживаться ряда правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T03:22
2020-12-21T04:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. После прививки от COVID-19 следует придерживаться ряда правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.В начале декабря президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, при этом в первую очередь необходимо обеспечить ею группы риска — врачей, учителей и соцработников. На данный момент доступна вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вместе с РФПИ. В середине августа Минздрав зарегистрировал ее. Вакцина создана на основе платформы вектора аденовируса человека. Она показала 95% эффективность по итогам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний. Привиться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний.В Москве с 4 декабря по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации открылась электронная запись, чтобы прививки от коронавируса могли сделать работники сферы образования, здравоохранения, а также сотрудники городских служб. Позднее список тех, кому доступна вакцина, был расширен.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор сообщил, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19

03:22 21.12.2020 (обновлено: 04:32 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
Ампула с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. После прививки от COVID-19 следует придерживаться ряда правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию", - пояснили в ведомстве.

В начале декабря президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, при этом в первую очередь необходимо обеспечить ею группы риска — врачей, учителей и соцработников.
На данный момент доступна вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вместе с РФПИ. В середине августа Минздрав зарегистрировал ее. Вакцина создана на основе платформы вектора аденовируса человека. Она показала 95% эффективность по итогам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний. Привиться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний.
В Москве с 4 декабря по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации открылась электронная запись, чтобы прививки от коронавируса могли сделать работники сферы образования, здравоохранения, а также сотрудники городских служб. Позднее список тех, кому доступна вакцина, был расширен.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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