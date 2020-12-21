https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590306002.html

Вакцина Pfizer и BioNTech будет доступна для всех стран ЕС, заверили в ЕК

Вакцина Pfizer и BioNTech будет доступна для всех стран ЕС, заверили в ЕК

Вакцина Pfizer/BioNTech будет доступна всем странам Евросоюза одновременно и на единых условиях, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T23:05

2020-12-21T23:05

2020-12-21T23:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

pfizer, inc.

бельгия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269760_219:134:2966:1679_1920x0_80_0_0_c44377e5495fac7a3a6fe307c4212d21.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости, Мария Князева. Вакцина Pfizer/BioNTech будет доступна всем странам Евросоюза одновременно и на единых условиях, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе видео-заявления.ЕК в понедельник допустила на рынок ЕС, вслед за положительной оценкой Европейского агентства по лекарственным средствам, вакцину от Pfizer/BioNTech.Первая партия препарата, по словам фон дер Ляйен, будет отгружена из Бельгии в ближайшие дни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/evrokomissiya-1590305374.html

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, pfizer, inc., бельгия, в мире