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https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590306002.html
Вакцина Pfizer и BioNTech будет доступна для всех стран ЕС, заверили в ЕК
Вакцина Pfizer и BioNTech будет доступна для всех стран ЕС, заверили в ЕК
Вакцина Pfizer/BioNTech будет доступна всем странам Евросоюза одновременно и на единых условиях, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T23:05
2020-12-21T23:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
pfizer, inc.
бельгия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости, Мария Князева. Вакцина Pfizer/BioNTech будет доступна всем странам Евросоюза одновременно и на единых условиях, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе видео-заявления.ЕК в понедельник допустила на рынок ЕС, вслед за положительной оценкой Европейского агентства по лекарственным средствам, вакцину от Pfizer/BioNTech.Первая партия препарата, по словам фон дер Ляйен, будет отгружена из Бельгии в ближайшие дни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, pfizer, inc., бельгия, в мире

Вакцина Pfizer и BioNTech будет доступна для всех стран ЕС, заверили в ЕК

23:05 21.12.2020
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости, Мария Князева. Вакцина Pfizer/BioNTech будет доступна всем странам Евросоюза одновременно и на единых условиях, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе видео-заявления.
ЕК в понедельник допустила на рынок ЕС, вслед за положительной оценкой Европейского агентства по лекарственным средствам, вакцину от Pfizer/BioNTech.

Вакцина будет доступна для всех стран ЕС одновременно и на одинаковых условиях.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Урсула фон дер Ляйен
глава Еврокомиссии
Первая партия препарата, по словам фон дер Ляйен, будет отгружена из Бельгии в ближайшие дни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник в защитном костюме в центре тестирования на коронавирус во Франции - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 22:51Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзPfizer, Inc.БельгияВ мире
 
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