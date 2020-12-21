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Вакцина Pfizer и BioNTech будет доступна для всех стран ЕС, заверили в ЕК
Вакцина Pfizer и BioNTech будет доступна для всех стран ЕС, заверили в ЕК
Вакцина Pfizer/BioNTech будет доступна всем странам Евросоюза одновременно и на единых условиях, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T23:05
2020-12-21T23:05
2020-12-21T23:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости, Мария Князева. Вакцина Pfizer/BioNTech будет доступна всем странам Евросоюза одновременно и на единых условиях, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе видео-заявления.ЕК в понедельник допустила на рынок ЕС, вслед за положительной оценкой Европейского агентства по лекарственным средствам, вакцину от Pfizer/BioNTech.Первая партия препарата, по словам фон дер Ляйен, будет отгружена из Бельгии в ближайшие дни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/evrokomissiya-1590305374.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, pfizer, inc., бельгия, в мире