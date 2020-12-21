https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590289464.html
Глава РФПИ оценил эффективность "Спутника V" против мутаций коронавируса
Глава РФПИ оценил эффективность "Спутника V" против мутаций коронавируса
Российская вакцина "Спутник V" будет эффективна и против мутации коронавируса SARS-CoV-2, которая была выявлена в Великобритании, и против других мутаций,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T19:58
2020-12-21T19:58
2020-12-21T19:58
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" будет эффективна и против мутации коронавируса SARS-CoV-2, которая была выявлена в Великобритании, и против других мутаций, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Это основано на наших дискуссиях с Институтом Гамалеи. Мы видели, что предыдущие модификации, то, что называется S-белок - это, фактически, белок, который кодирует шип коронавируса, - "Спутник" справлялся с ними очень хорошо и качественно. Поэтому предварительный анализ подтверждает, что "Спутник V" будет эффективен и с этой мутацией (выявленной в Великобритании - ред.), и с другими мутациями", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, великобритания, общество