https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590289464.html

Глава РФПИ оценил эффективность "Спутника V" против мутаций коронавируса

Глава РФПИ оценил эффективность "Спутника V" против мутаций коронавируса

Российская вакцина "Спутник V" будет эффективна и против мутации коронавируса SARS-CoV-2, которая была выявлена в Великобритании, и против других мутаций,... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T19:58

2020-12-21T19:58

2020-12-21T19:58

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

великобритания

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" будет эффективна и против мутации коронавируса SARS-CoV-2, которая была выявлена в Великобритании, и против других мутаций, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Это основано на наших дискуссиях с Институтом Гамалеи. Мы видели, что предыдущие модификации, то, что называется S-белок - это, фактически, белок, который кодирует шип коронавируса, - "Спутник" справлялся с ними очень хорошо и качественно. Поэтому предварительный анализ подтверждает, что "Спутник V" будет эффективен и с этой мутацией (выявленной в Великобритании - ред.), и с другими мутациями", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590264353.html

великобритания

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новый штамм коронавируса в британии, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, великобритания, общество