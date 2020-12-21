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Медведев рассказал о планах по горячей линии по транспортировке вакцины
Медведев рассказал о планах по горячей линии по транспортировке вакцины
Горячую линию по вопросам транспортировки вакцины от коронавирусной инфекции планируется запустить в начале следующего года, сообщил замруководителя Совбеза РФ... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:53
2020-12-21T15:53
2020-12-21T15:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Горячую линию по вопросам транспортировки вакцины от коронавирусной инфекции планируется запустить в начале следующего года, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."В начале следующего года, насколько я знаю, планируется запустить горячую линию по логистическим вопросам", - сказал Медведев на совещании "О масштабировании производства и внедрения российских вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19".Он отметил также необходимость проведения регулярных семинаров по вопросам хранения и транспортировки вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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