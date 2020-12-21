https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590243234.html

Медведев рассказал о планах по горячей линии по транспортировке вакцины

Медведев рассказал о планах по горячей линии по транспортировке вакцины

Горячую линию по вопросам транспортировки вакцины от коронавирусной инфекции планируется запустить в начале следующего года, сообщил замруководителя Совбеза РФ... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:53

2020-12-21T15:53

2020-12-21T15:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Горячую линию по вопросам транспортировки вакцины от коронавирусной инфекции планируется запустить в начале следующего года, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."В начале следующего года, насколько я знаю, планируется запустить горячую линию по логистическим вопросам", - сказал Медведев на совещании "О масштабировании производства и внедрения российских вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19".Он отметил также необходимость проведения регулярных семинаров по вопросам хранения и транспортировки вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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