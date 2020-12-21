https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590242510.html

Медведев рассказал о соглашениях по производству вакцины от COVID-19

Медведев рассказал о соглашениях по производству вакцины от COVID-19

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что уже заключены соглашения об организации производства российской вакцины от коронавируса на восьми... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:49

2020-12-21T15:49

2020-12-21T15:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий медведев

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что уже заключены соглашения об организации производства российской вакцины от коронавируса на восьми площадках в ряде стран."На данный момент заключены соглашения об организации производства отечественной вакцины с 8 площадками в целом ряде стран. Здесь, очевидно, работы еще много", - сказал он на совещании "О масштабировании производства и внедрения российских вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19".Он также попросил доложить ему, как идет работа по регистрации двух российских вакцин в соответствии с международными требованиями.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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