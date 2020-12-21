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Медведев рассказал о соглашениях по производству вакцины от COVID-19
Медведев рассказал о соглашениях по производству вакцины от COVID-19
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что уже заключены соглашения об организации производства российской вакцины от коронавируса на восьми... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:49
2020-12-21T15:49
2020-12-21T15:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что уже заключены соглашения об организации производства российской вакцины от коронавируса на восьми площадках в ряде стран."На данный момент заключены соглашения об организации производства отечественной вакцины с 8 площадками в целом ряде стран. Здесь, очевидно, работы еще много", - сказал он на совещании "О масштабировании производства и внедрения российских вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19".Он также попросил доложить ему, как идет работа по регистрации двух российских вакцин в соответствии с международными требованиями.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий медведев