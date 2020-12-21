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Вакцина от COVID-19 защищает от тяжелого течения болезни, заявил Мурашко
Вакцина от COVID-19 защищает от тяжелого течения болезни, заявил Мурашко
Вакцина от COVID-19 показывает себя хорошо, она защищает от тяжелого течения болезни, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:25
2020-12-21T13:25
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вакцина от COVID-19 показывает себя хорошо, она защищает от тяжелого течения болезни, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Мы видим, что вакцина хорошо работает, она позволяет избежать заболеваний, тяжелых форм. Вакцина - это не маска, это не ограничительное, это формирование иммунитета - человек сталкивается с возбудителем. И какие-то проявления при столкновении с возбудителем возможны. Иммунитет отрабатывает его, этот возбудитель, и соответственно формирует систему защиты ", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Вакцина от COVID-19 защищает от тяжелого течения болезни, заявил Мурашко

13:25 21.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
Ампула с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вакцина от COVID-19 показывает себя хорошо, она защищает от тяжелого течения болезни, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Мы видим, что вакцина хорошо работает, она позволяет избежать заболеваний, тяжелых форм. Вакцина - это не маска, это не ограничительное, это формирование иммунитета - человек сталкивается с возбудителем. И какие-то проявления при столкновении с возбудителем возможны. Иммунитет отрабатывает его, этот возбудитель, и соответственно формирует систему защиты ", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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