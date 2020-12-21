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Вакцина от COVID-19 защищает от тяжелого течения болезни, заявил Мурашко
Вакцина от COVID-19 защищает от тяжелого течения болезни, заявил Мурашко
Вакцина от COVID-19 показывает себя хорошо, она защищает от тяжелого течения болезни, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:25
2020-12-21T13:25
2020-12-21T13:25
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вакцина от COVID-19 показывает себя хорошо, она защищает от тяжелого течения болезни, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Мы видим, что вакцина хорошо работает, она позволяет избежать заболеваний, тяжелых форм. Вакцина - это не маска, это не ограничительное, это формирование иммунитета - человек сталкивается с возбудителем. И какие-то проявления при столкновении с возбудителем возможны. Иммунитет отрабатывает его, этот возбудитель, и соответственно формирует систему защиты ", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество