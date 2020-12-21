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Вакцина от COVID-19 защищает от тяжелого течения болезни, заявил Мурашко

Вакцина от COVID-19 защищает от тяжелого течения болезни, заявил Мурашко

Вакцина от COVID-19 показывает себя хорошо, она защищает от тяжелого течения болезни, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:25

2020-12-21T13:25

2020-12-21T13:25

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вакцина от COVID-19 показывает себя хорошо, она защищает от тяжелого течения болезни, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Мы видим, что вакцина хорошо работает, она позволяет избежать заболеваний, тяжелых форм. Вакцина - это не маска, это не ограничительное, это формирование иммунитета - человек сталкивается с возбудителем. И какие-то проявления при столкновении с возбудителем возможны. Иммунитет отрабатывает его, этот возбудитель, и соответственно формирует систему защиты ", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество