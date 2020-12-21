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В Белоруссии зарегистрировали вакцину "Спутник V"
В Белоруссии зарегистрировали вакцину "Спутник V"
Белоруссия первой из зарубежных стран выдала регистрационное удостоверение российской вакцине против коронавируса "Спутник V", ведется работа по локализации ее... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:39
2020-12-21T14:53
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
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россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Белоруссия первой из зарубежных стран выдала регистрационное удостоверение российской вакцине против коронавируса "Спутник V", ведется работа по локализации ее производства, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о выдаче регистрационного удостоверения российской вакцине против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Таким образом, Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину на своей территории", — отметили в фонде, уточнив, что в настоящее время в партнерстве с РФПИ в стране ведется работа для локализации производства вакцины."Мы ожидаем в Белоруссии начать производство готовой формы вакцины уже в первом квартале следующего года", — сказал глава фонда Кирилл Дмитриев в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным по видео-конференц-связи.Вакцинация добровольцев в Белоруссии началась 1 октября в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования вакцины "Спутник V". В исследовании, которое осуществлялось при финансовой поддержке РФПИ, приняли участие 100 человек в восьми медицинских учреждениях, выбранных в качестве исследовательских центров."Специалисты Министерства здравоохранения Беларуси, так же как и их российские коллеги, высоко оценили безопасность и эффективность вакцины "Спутник V", созданной на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Регистрация вакцины в Белоруссии и локализация ее производства позволят значительно ускорить масштабы вакцинации населения и защитить здоровье граждан с помощью одной из наиболее эффективных вакцин, доступных в мире на сегодняшний день", — приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.При регистрации вакцины Минздрав Белоруссии также учитывал данные, полученные при проведении клинических исследований в России. НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявили 14 декабря результаты анализа данных третьей, заключительной, контрольной точки в рамках фазы III исследований после 21 дня с момента получения российскими добровольцами первого компонента вакцины. Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%. При этом эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%."Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, белоруссия, в мире

В Белоруссии зарегистрировали вакцину "Спутник V"

12:39 21.12.2020 (обновлено: 14:53 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВакцина от CoVID-19 "Гам-КОВИД-Вак"
Вакцина от CoVID-19 Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Белоруссия первой из зарубежных стран выдала регистрационное удостоверение российской вакцине против коронавируса "Спутник V", ведется работа по локализации ее производства, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о выдаче регистрационного удостоверения российской вакцине против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Таким образом, Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину на своей территории", — отметили в фонде, уточнив, что в настоящее время в партнерстве с РФПИ в стране ведется работа для локализации производства вакцины.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Мы ожидаем в Белоруссии начать производство готовой формы вакцины уже в первом квартале следующего года", — сказал глава фонда Кирилл Дмитриев в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным по видео-конференц-связи.
Вакцинация добровольцев в Белоруссии началась 1 октября в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования вакцины "Спутник V". В исследовании, которое осуществлялось при финансовой поддержке РФПИ, приняли участие 100 человек в восьми медицинских учреждениях, выбранных в качестве исследовательских центров.
"Специалисты Министерства здравоохранения Беларуси, так же как и их российские коллеги, высоко оценили безопасность и эффективность вакцины "Спутник V", созданной на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Регистрация вакцины в Белоруссии и локализация ее производства позволят значительно ускорить масштабы вакцинации населения и защитить здоровье граждан с помощью одной из наиболее эффективных вакцин, доступных в мире на сегодняшний день", — приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
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При регистрации вакцины Минздрав Белоруссии также учитывал данные, полученные при проведении клинических исследований в России. НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявили 14 декабря результаты анализа данных третьей, заключительной, контрольной точки в рамках фазы III исследований после 21 дня с момента получения российскими добровольцами первого компонента вакцины. Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%. При этом эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%.
"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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