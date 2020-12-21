https://ria.ru/20201221/tekhnika-1590210906.html

Путин назвал долю современной техники в Вооруженных силах России

Путин назвал долю современной техники в Вооруженных силах России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к середине декабря этого года доля современных вооружений и техники в Вооруженных силах России составляет более 70%, в... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:37

2020-12-21T13:37

2020-12-21T14:43

сергей шойгу

вооруженные силы рф

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к середине декабря этого года доля современных вооружений и техники в Вооруженных силах России составляет более 70%, в ядерных силах - 86%."К середине декабря 2020, текущего года, доля современных образцов вооружений и техники в войсках России составляет уже более 70% - это по силам общего назначения. А в ядерных силах - 86%", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны в понедельник.Выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент заявил, что скорость изменения вооружений сейчас уже даже не сравнима с "Формулой-1", и если "остановимся хотя бы на одну секунду, и сразу начнем отставать"."Поэтому уже в 2021 году по силам ядерного сдерживания мы должны достигнуть уровня современности в 88,3%. Мы знаем, что конкретно, по каким позициям нужно сделать. А по силам общего назначения в 2024 году должны выйти на уровень 75,9%, то есть почти 76%", - заявил Путин.

https://ria.ru/20201221/preimuschestva-1590213228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность