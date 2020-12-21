https://ria.ru/20201221/sotspodderzhka-1590232122.html

Глава Минсоцзащиты Алтайского края рассказала о соцподдержке в регионе

Глава Минсоцзащиты Алтайского края рассказала о соцподдержке в регионе

О новых мерах соцподдержки населения Алтайского края, участии региона в пилотных проектах, связанных с демографией, о социальном контракте и других инициативах, РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:00

2020-12-21T15:00

2020-12-21T15:00

алтайский край

интервью

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О новых мерах соцподдержки населения Алтайского края, участии региона в пилотных проектах, связанных с демографией, о социальном контракте и других инициативах, призванных повысить качество жизни людей, РИА Новости рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.- Наталья Владимировна, в уходящем году в регионе были введены новые меры соцподдержки. Расскажите, что это за меры? - Для начала скажу, что на реализацию возложенных на министерство задач в крае было выделено 31,1 миллиарда рублей, что в 1,5 раза выше уровня прошлого года. Это объясняется как раз введением новых и дополнительных мер соцподдержки, а также участием в пилотных проектах. Основной объем средств – 27,3 миллиарда рублей – направлен на соцподдержку. Так, значимой помощью малоимущим семьям с детьми в 2020 году стало введение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. На эти цели мы направили почти пять миллиардов рублей, выплату получили 81590 семей, в которых воспитываются 101516 детей.Если говорить о пилотных проектах, то стоит отметить проект "Шаг навстречу", направленный на взаимодействие с родителями в интересах детей с ментальными нарушениями. Проект реализуется при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Его финансирование составило семь миллионов рублей. В каждом муниципалитете края, участвующем в пилоте, работают инициативные группы, общественные объединения и социально ориентированные НКО с участием родителей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в том числе, с синдромом Дауна. По данным на конец ноября 2077 детей получили услуги в организациях соцобслуживания региона. Создание групп взаимопомощи среди родителей, объединение усилий неравнодушных людей позволило помочь семьям целевых групп, повысило их общественный потенциал. Обучены специалисты и волонтеры по работе непосредственно с детьми и родителями. Создана система профессионального сопровождения специалистов, организована супервизорская поддержка. На базе Краевого реабилитационного центра для детей и подростков "Родник" работает "Семейная диспетчерская". Консультации предоставляются по телефону и онлайн. Это важный ресурс для семей, проживающих на отдаленных территориях. К слову, данная служба вошла в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени".В рамках проекта работает информационный портал #шагнавстречу с функцией "навигатор услуг", создан онлайн сервис для родителей и волонтеров. Добавлю, что онлайн сервис "Шаг навстречу" стал финалистом Всероссийского конкурса "Профи-IT.2020". - Какие социальные практики, направленные на сокращение бедности среди семей с детьми, применяются в регионе?- В 2020 году Алтайский край стал участником программы "Моя семья" Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По итогам конкурсного отбора комплекс мер "Вклад в будущее", разработанный Минсоцзащиты края, получил право на финансовую поддержку фонда в 2020-2021 годах в объеме свыше 6, 3 миллиона рублей. В проект в итоге должны включиться все 69 муниципальных образований региона. "Вклад в будущее" направлен на оказание социально-психологической помощи малоимущим семьям с детьми, сопровождение получивших соцконтракт, обучение родителей финансовой грамотности и планированию семейного бюджета, содействие в трудоустройстве. По программе "Семейный навигатор" организуется также работа наставников из числа предпринимателей, семейных помощников, проводятся тренинги для детей и родителей. В рамках комплекса мер "Вклад в будущее" реализуются также программы "Семейный помощник" и "Точка опоры", а по итогам 2020 года приказом Минсоцзащиты создан ресурсный центр на базе Краевого кризисного центра для мужчин.- Вы упомянули социальный контакт. Насколько эта мера соцподдержки пользуется спросом?- В 2019 году Алтайский край был включен в перечень регионов по реализации пилотных проектов, направленных на повышение реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в два раза до 2024 года. Ключевые направления социального контракта – это поиск работы и трудоустройство, профессиональное обучение и дополнительное образование, индивидуальная предпринимательская деятельность. На реализацию проекта и заключение социальных контрактов в 2020 году Алтайскому краю выделено почти 244 миллиона рублей из федерального бюджета и 2,4 миллиона – из краевого. В Алтайском крае заключен уже 2951 социальный контракт. Более 70% из них - с жителями сельских территорий, 85% – с семьями, имеющими несовершеннолетних детей.Министерство сформировало реестр граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Работа по заключению социального контракта ведется именно с этими людьми. Сегодня, по нашим данным, пятая часть малоимущих граждан края заключают социальный контракт. И получают не просто разовую материальную помощь, которая не решила бы все их проблемы, а "дорожную карту" по увеличению своего дохода. Анализ показал, что 54% семей, заключивших соцконтракт, повысили свой доход. - Проект "Твой мир возможностей" затрагивает интересы детей-инвалидов. Что делается в этом направлении?- Здесь в работу включены учреждения соцзащиты, образования и здравоохранения, спорта, культуры 16 муниципалитетов региона. В целях повышения доступности реабилитационных услуг в 2020-2021 году в крае реализуется Комплекс мер по развитию технологий, альтернативных предоставлению социальных услуг в стационарной форме детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, разработанный нашим министерством. На реализацию комплекса в 2020-2021 годах предусмотрено 11 миллионов рублей. Комплекс реализуется за счет гранта из бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель проекта "Твой мир возможностей" – снизить численность детей-инвалидов, находящихся на стационарном обслуживании, внедрив стационарозамещающие технологии соцобслуживания. Реализация Комплекса мер "Твой мир возможностей" на территории Алтайского края предусматривает внедрение следующих стационарозамещающих технологий: "Домашний микрореабилитационный центр", "Группа кратковременного пребывания", "Междисциплинарная бригада", "Сопровождаемое проживание", "Семейные программы выходного дня". Координирует реализацию Комплекса мер министерство социальной защиты Алтайского края.- Алтайский край участвует еще в одном пилотном проекте – по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами… - Да, в 2019 году мы приступили к реализации нацпроекта "Демография", составной частью которого является региональный проект "Старшее поколение". Система, о которой вы говорите (СДУ), – еще одна его часть. В конце прошлого года был утвержден план мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Алтайском крае на 2020–2022 годы. Его целью стал охват СДУ 12% пожилых людей и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. И мы достигли результата.С апреля 2020 года в стационарах, участвующих в реализации пилотного проекта СДУ, организованы службы сиделок для качественного ухода за немобильными и маломобильными гражданами, проживающими в отделении милосердия. Для распространения лучших методик, обучения специалистов стационарных учреждений и внедрения принципов СДУ создан методический центр, который дает рекомендации по уходу родственникам и гражданам, желающим оформить опеку над проживающими в стационарных учреждениях. На базе комплексных центров соцобслуживания открыты центры дневного пребывания для пожилых и инвалидов, организована работа "Школы ухода", пунктов проката технических средств реабилитации. К слову, в нынешнем году Алтайский край вошел еще и в число пилотных регионов России по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. Задача проекта - улучшить медицинское обслуживание маломобильных пожилых граждан в рамках СДУ. Важной составляющей эксперимента является то, что медицинские услуги предоставляются именно на дому, что особенно актуально в условиях ограничений, связанных с коронавирусом. Очень важно это и для жителей сельской местности. У государственных медучреждений сегодня очень большая нагрузка, и вовлечение частных медицинских организаций – это помощь системе ОМС. Замечу, одно не замещает другого. На реализацию этого проекта Алтайскому краю выделено из федерального бюджета 37,6 миллиона рублей. Проект реализуется в Барнауле, Новоалтайске, Заринске и в Заринском районе. - Подводя итоги года, наверное, стоит сказать несколько слов о тех коррективах, которые внесла в работу соцслужб пандемия коронавируса… - Знаете, еще до пандемии при государственных учреждениях соцобслуживания и управлениях соцзащиты Алтайского края было создано 150 мобильных бригад, из них 18 - в рамках национального проекта "Демография". До введения ограничительных мероприятий эти бригады осуществили в начале года доставку 1479 граждан в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление социально значимых неинфекционных заболеваний.В период ограничений, вызванных коронавирусом, начиная с апреля, деятельность мобильных бригад была переориентирована на доставку медицинских работников из медорганизаций к людям старше 65 лет для оказания медпомощи на дому. Эти же мобильные бригады доставляли им лекарства, медицинские изделия, продукты и предметы первой необходимости. Число адресатов составило 4505 человек.

https://ria.ru/20201120/tsentr-1585508598.html

https://ria.ru/20200916/vyplaty-1577315365.html

https://ria.ru/20201109/tomenko-1583784770.html

https://ria.ru/20201130/byudzhet-1586916305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью