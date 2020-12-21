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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/soobschenie-1590154527.html
Страны мира закрывают сообщение с Британией из-за мутации коронавируса
Страны мира закрывают сообщение с Британией из-за мутации коронавируса
Почти два десятка стран мира, включая не менее 14 государств-членов Евросоюза, решили прекратить или ограничить транспортное сообщение Британией после того, как РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T06:34
2020-12-21T07:40
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
евросоюз
ирландия
финляндия
италия
в мире
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Почти два десятка стран мира, включая не менее 14 государств-членов Евросоюза, решили прекратить или ограничить транспортное сообщение Британией после того, как там был выявлен новый, более заразный штамм коронавируса.Мутацию обнаружили в Соединенном Королевстве в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.Первыми о прекращении полетов в Соединенное Королевство до 1 января в субботу объявили власти Нидерландов. Следом как минимум на 24 часа границу с Великобританией закрыла Бельгия. В связи с этим отменено железнодорожное сообщение между Лондоном и Брюсселем и Лондоном и АмстердамомАвиасообщение с Британией также приостановили Италия, Германия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия и Финляндия.Франция приостановила все транспортное сообщение с Великобританией на 48 часов. Швеция запретила въезд приезжающих из этой страны, Греция ввела для них семидневный карантин, Кипр – двухнедельный карантин, а Испания усилила контроль за прибывающими из Соединенного Королевства.На приостановку авиасообщения с Британией, помимо стран Евросоюза, также пошли власти Турции, Швейцарии, Канады и Аргентины. При этом Саудовская Аравия полностью закрыла свои границы на неделю и отменила все международные рейсы.В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом ранее сообщали, что следят за обстановкой в Великобритании, а обо всех соответствующих решениях уведомят дополнительно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, борис джонсон, евросоюз, ирландия, финляндия, италия, в мире

Страны мира закрывают сообщение с Британией из-за мутации коронавируса

06:34 21.12.2020 (обновлено: 07:40 21.12.2020)
 
© REUTERS / Peter NichollsПассажир в аэропорту Гатвик, Лондон
Пассажир в аэропорту Гатвик, Лондон - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© REUTERS / Peter Nicholls
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Почти два десятка стран мира, включая не менее 14 государств-членов Евросоюза, решили прекратить или ограничить транспортное сообщение Британией после того, как там был выявлен новый, более заразный штамм коронавируса.
Мутацию обнаружили в Соединенном Королевстве в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.
Первыми о прекращении полетов в Соединенное Королевство до 1 января в субботу объявили власти Нидерландов. Следом как минимум на 24 часа границу с Великобританией закрыла Бельгия. В связи с этим отменено железнодорожное сообщение между Лондоном и Брюсселем и Лондоном и Амстердамом
Авиасообщение с Британией также приостановили Италия, Германия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия и Финляндия.
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Франция приостановила все транспортное сообщение с Великобританией на 48 часов. Швеция запретила въезд приезжающих из этой страны, Греция ввела для них семидневный карантин, Кипр – двухнедельный карантин, а Испания усилила контроль за прибывающими из Соединенного Королевства.
На приостановку авиасообщения с Британией, помимо стран Евросоюза, также пошли власти Турции, Швейцарии, Канады и Аргентины. При этом Саудовская Аравия полностью закрыла свои границы на неделю и отменила все международные рейсы.
В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом ранее сообщали, что следят за обстановкой в Великобритании, а обо всех соответствующих решениях уведомят дополнительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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