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https://ria.ru/20201221/sochi-1590211757.html
Горнолыжный курорт в Сочи объявил об открытии сезона
Горнолыжный курорт в Сочи объявил об открытии сезона
"Красная Поляна" открывает горнолыжный сезон 24 декабря, сообщили в пресс-службе комплекса. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:48
2020-12-21T13:48
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Красная Поляна" открывает горнолыжный сезон 24 декабря, сообщили в пресс-службе комплекса.Это стало возможным благодаря обильному снегопаду, который накануне принес на хребет Аибга циклон. По прогнозам метеорологов, осадки будут идти до середины недели, что дает гарантию лыжникам и сноубордистам открыть сезон уже в ближайший четверг.Первыми для катания заработают трассы и сноупарк на высоте выше двух тысяч метров над уровнем моря, расположенные в горной долине Цирк-2.Премьера сезона — 200-метровый бугельный подъемник на Поляне 2200 – позволит начать обучение на лыжах или сноуборде с первого дня сезона. Новая "зеленая" трасса вдоль подъемника получила символичное название "Первый снег". Желающие освоить катание в сноупарке "с нуля" или повысить свой уровень парковых трюков смогут воспользоваться услугами инструкторов по фристайлу. В этом зимнем сезоне для любителей горных лыж и сноуборда будут доступны 30 километров трасс, девять зон для фрирайда, 14 современных подъемников и три сноупарка с различными фигурами.
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куда можно лететь, куда поехать, туризм, красная поляна, туристы, сочи, отдых

Горнолыжный курорт в Сочи объявил об открытии сезона

13:48 21.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОткрытие сезона на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Открытие сезона на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Красная Поляна" открывает горнолыжный сезон 24 декабря, сообщили в пресс-службе комплекса.
Это стало возможным благодаря обильному снегопаду, который накануне принес на хребет Аибга циклон. По прогнозам метеорологов, осадки будут идти до середины недели, что дает гарантию лыжникам и сноубордистам открыть сезон уже в ближайший четверг.
Первыми для катания заработают трассы и сноупарк на высоте выше двух тысяч метров над уровнем моря, расположенные в горной долине Цирк-2.
Премьера сезона — 200-метровый бугельный подъемник на Поляне 2200 – позволит начать обучение на лыжах или сноуборде с первого дня сезона. Новая "зеленая" трасса вдоль подъемника получила символичное название "Первый снег".
Желающие освоить катание в сноупарке "с нуля" или повысить свой уровень парковых трюков смогут воспользоваться услугами инструкторов по фристайлу.
В этом зимнем сезоне для любителей горных лыж и сноуборда будут доступны 30 километров трасс, девять зон для фрирайда, 14 современных подъемников и три сноупарка с различными фигурами.
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