https://ria.ru/20201221/sochi-1590211757.html

Горнолыжный курорт в Сочи объявил об открытии сезона

Горнолыжный курорт в Сочи объявил об открытии сезона

"Красная Поляна" открывает горнолыжный сезон 24 декабря, сообщили в пресс-службе комплекса. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:48

2020-12-21T13:48

2020-12-21T13:48

туризм

куда можно лететь

куда поехать

туризм

красная поляна

туристы

сочи

отдых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156201/12/1562011215_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_1530ca97033b006682774b143723ad45.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Красная Поляна" открывает горнолыжный сезон 24 декабря, сообщили в пресс-службе комплекса.Это стало возможным благодаря обильному снегопаду, который накануне принес на хребет Аибга циклон. По прогнозам метеорологов, осадки будут идти до середины недели, что дает гарантию лыжникам и сноубордистам открыть сезон уже в ближайший четверг.Первыми для катания заработают трассы и сноупарк на высоте выше двух тысяч метров над уровнем моря, расположенные в горной долине Цирк-2.Премьера сезона — 200-метровый бугельный подъемник на Поляне 2200 – позволит начать обучение на лыжах или сноуборде с первого дня сезона. Новая "зеленая" трасса вдоль подъемника получила символичное название "Первый снег". Желающие освоить катание в сноупарке "с нуля" или повысить свой уровень парковых трюков смогут воспользоваться услугами инструкторов по фристайлу. В этом зимнем сезоне для любителей горных лыж и сноуборда будут доступны 30 километров трасс, девять зон для фрирайда, 14 современных подъемников и три сноупарка с различными фигурами.

https://ria.ru/20201221/kurorty-1589896388.html

красная поляна

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, куда поехать, туризм, красная поляна, туристы, сочи, отдых