https://ria.ru/20201221/sochi-1590211757.html
Горнолыжный курорт в Сочи объявил об открытии сезона
Горнолыжный курорт в Сочи объявил об открытии сезона
"Красная Поляна" открывает горнолыжный сезон 24 декабря, сообщили в пресс-службе комплекса. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:48
2020-12-21T13:48
2020-12-21T13:48
туризм
куда можно лететь
куда поехать
туризм
красная поляна
туристы
сочи
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156201/12/1562011215_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_1530ca97033b006682774b143723ad45.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Красная Поляна" открывает горнолыжный сезон 24 декабря, сообщили в пресс-службе комплекса.Это стало возможным благодаря обильному снегопаду, который накануне принес на хребет Аибга циклон. По прогнозам метеорологов, осадки будут идти до середины недели, что дает гарантию лыжникам и сноубордистам открыть сезон уже в ближайший четверг.Первыми для катания заработают трассы и сноупарк на высоте выше двух тысяч метров над уровнем моря, расположенные в горной долине Цирк-2.Премьера сезона — 200-метровый бугельный подъемник на Поляне 2200 – позволит начать обучение на лыжах или сноуборде с первого дня сезона. Новая "зеленая" трасса вдоль подъемника получила символичное название "Первый снег". Желающие освоить катание в сноупарке "с нуля" или повысить свой уровень парковых трюков смогут воспользоваться услугами инструкторов по фристайлу. В этом зимнем сезоне для любителей горных лыж и сноуборда будут доступны 30 километров трасс, девять зон для фрирайда, 14 современных подъемников и три сноупарка с различными фигурами.
https://ria.ru/20201221/kurorty-1589896388.html
красная поляна
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156201/12/1562011215_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_59a9e261645bbad9dd2dbc7db002e7be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, куда поехать, туризм, красная поляна, туристы, сочи, отдых
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Красная Поляна" открывает горнолыжный сезон 24 декабря, сообщили в пресс-службе комплекса.
Это стало возможным благодаря обильному снегопаду, который накануне принес на хребет Аибга циклон. По прогнозам метеорологов, осадки будут идти до середины недели, что дает гарантию лыжникам и сноубордистам открыть сезон уже в ближайший четверг.
Первыми для катания заработают трассы и сноупарк на высоте выше двух тысяч метров над уровнем моря, расположенные в горной долине Цирк-2.
Премьера сезона — 200-метровый бугельный подъемник на Поляне 2200 – позволит начать обучение на лыжах или сноуборде с первого дня сезона. Новая "зеленая" трасса вдоль подъемника получила символичное название "Первый снег".
Желающие освоить катание в сноупарке "с нуля" или повысить свой уровень парковых трюков смогут воспользоваться услугами инструкторов по фристайлу.
В этом зимнем сезоне для любителей горных лыж и сноуборда будут доступны 30 километров трасс, девять зон для фрирайда, 14 современных подъемников и три сноупарка с различными фигурами.