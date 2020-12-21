https://ria.ru/20201221/shkola-1590160837.html

Для преподавания генетики школам нужны лабораторные базы, считает эксперт

Для преподавания генетики школам нужны лабораторные базы, считает эксперт

Российским школам потребуется создать лабораторные базы, чтобы реализовывать учебные программы в области генетики, такие лаборатории могут быть оснащены как... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T09:05

2020-12-21T09:05

2020-12-21T09:18

социальный навигатор

сн_образование

владимир путин

школа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150607/94/1506079491_0:10:2820:1596_1920x0_80_0_0_538fa3312ece60834bcdea665e33516a.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российским школам потребуется создать лабораторные базы, чтобы реализовывать учебные программы в области генетики, такие лаборатории могут быть оснащены как высокотехнологичным оборудованием, так и сравнительно простым, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, педагог, руководитель образовательных проектов академии "Просвещение" ГК "Просвещение" Александр Мерщиев."Для изучения генетики на современном уровне школам нужна лабораторная база, которая может быть двух видов. С одной стороны, это высокотехнологичное оборудование и, в частности, мы в группе компаний занимаемся как раз комплектацией такого оборудования для школ. С другой стороны, есть сравнительно простое оборудование, которое можно получить из доступных материалов", - считает он.Мерщиев отметил, что такое простое оборудование можно пробрести даже в продовольственных магазинах, магазинах бытовой химии - это материалы для выделения РНК, ДНК, очистки нуклеиновых кислот на лабораторных занятиях.Он добавил, что учителям для преподавания этой дисциплины потребуются курсы повышения квалификации, на которых они смогут узнать, какие генетические технологии можно освоить в школах, используя как простое, так и специализированное оборудование. В частности, курс академии "Просвещение" ориентирован на практические вопросы генетики. Для учителей важно освоить не только теоретический багаж, который они уже отработали в школах, но и технологии, которые помогут проводить познавательные лабораторные практики.Мерщиев уточнил, что педагогам сферы дополнительного образования также может не хватать владения методиками. Современные требования означают, что осваивать генетику следует на примере методик генетических исследований. Учителям предстоит через лабораторный практикум добиваться, чтобы ученики понимали, что происходит на каждом этапе исследований, приобретали умения, которые позволят связать свою жизнь с исследовательской или производственной деятельностью в сфере генетики.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области.

https://ria.ru/20201217/internet-1589677634.html

https://ria.ru/20201216/klass-1589429360.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, владимир путин, школа, общество