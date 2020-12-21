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Для преподавания генетики школам нужны лабораторные базы, считает эксперт
Для преподавания генетики школам нужны лабораторные базы, считает эксперт
Российским школам потребуется создать лабораторные базы, чтобы реализовывать учебные программы в области генетики, такие лаборатории могут быть оснащены как... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T09:05
2020-12-21T09:18
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российским школам потребуется создать лабораторные базы, чтобы реализовывать учебные программы в области генетики, такие лаборатории могут быть оснащены как высокотехнологичным оборудованием, так и сравнительно простым, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, педагог, руководитель образовательных проектов академии "Просвещение" ГК "Просвещение" Александр Мерщиев."Для изучения генетики на современном уровне школам нужна лабораторная база, которая может быть двух видов. С одной стороны, это высокотехнологичное оборудование и, в частности, мы в группе компаний занимаемся как раз комплектацией такого оборудования для школ. С другой стороны, есть сравнительно простое оборудование, которое можно получить из доступных материалов", - считает он.Мерщиев отметил, что такое простое оборудование можно пробрести даже в продовольственных магазинах, магазинах бытовой химии - это материалы для выделения РНК, ДНК, очистки нуклеиновых кислот на лабораторных занятиях.Он добавил, что учителям для преподавания этой дисциплины потребуются курсы повышения квалификации, на которых они смогут узнать, какие генетические технологии можно освоить в школах, используя как простое, так и специализированное оборудование. В частности, курс академии "Просвещение" ориентирован на практические вопросы генетики. Для учителей важно освоить не только теоретический багаж, который они уже отработали в школах, но и технологии, которые помогут проводить познавательные лабораторные практики.Мерщиев уточнил, что педагогам сферы дополнительного образования также может не хватать владения методиками. Современные требования означают, что осваивать генетику следует на примере методик генетических исследований. Учителям предстоит через лабораторный практикум добиваться, чтобы ученики понимали, что происходит на каждом этапе исследований, приобретали умения, которые позволят связать свою жизнь с исследовательской или производственной деятельностью в сфере генетики.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области.
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социальный навигатор, сн_образование, владимир путин, школа, общество

Для преподавания генетики школам нужны лабораторные базы, считает эксперт

09:05 21.12.2020 (обновлено: 09:18 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкУченики школы на уроке биологии
Ученики школы на уроке биологии - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российским школам потребуется создать лабораторные базы, чтобы реализовывать учебные программы в области генетики, такие лаборатории могут быть оснащены как высокотехнологичным оборудованием, так и сравнительно простым, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, педагог, руководитель образовательных проектов академии "Просвещение" ГК "Просвещение" Александр Мерщиев.
"Для изучения генетики на современном уровне школам нужна лабораторная база, которая может быть двух видов. С одной стороны, это высокотехнологичное оборудование и, в частности, мы в группе компаний занимаемся как раз комплектацией такого оборудования для школ. С другой стороны, есть сравнительно простое оборудование, которое можно получить из доступных материалов", - считает он.
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Мерщиев отметил, что такое простое оборудование можно пробрести даже в продовольственных магазинах, магазинах бытовой химии - это материалы для выделения РНК, ДНК, очистки нуклеиновых кислот на лабораторных занятиях.
Он добавил, что учителям для преподавания этой дисциплины потребуются курсы повышения квалификации, на которых они смогут узнать, какие генетические технологии можно освоить в школах, используя как простое, так и специализированное оборудование. В частности, курс академии "Просвещение" ориентирован на практические вопросы генетики. Для учителей важно освоить не только теоретический багаж, который они уже отработали в школах, но и технологии, которые помогут проводить познавательные лабораторные практики.
Мерщиев уточнил, что педагогам сферы дополнительного образования также может не хватать владения методиками. Современные требования означают, что осваивать генетику следует на примере методик генетических исследований. Учителям предстоит через лабораторный практикум добиваться, чтобы ученики понимали, что происходит на каждом этапе исследований, приобретали умения, которые позволят связать свою жизнь с исследовательской или производственной деятельностью в сфере генетики.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области.
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