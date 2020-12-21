https://ria.ru/20201221/shatdaun-1590153479.html

Сенат США принял однодневный бюджет для избежания шатдауна

Сенат США принял однодневный бюджет для избежания шатдауна

Сенат США принял временный бюджет сроком на один день, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T05:47

2020-12-21T05:47

2020-12-21T05:47

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Сенат США принял временный бюджет сроком на один день, свидетельствуют результаты голосования.Законопроект принят единогласно.Ранее законопроект уже приняла палата представителей. Чтобы избежать шатдауна - временного сокращения работы федеральных учреждений - президент Дональд Трамп должен подписать бюджет до полуночи в воскресенье (8 утра понедельника мск).Очередная попытка принять более длительный бюджет до конца финансового года 30 сентября состоится в понедельник, тогда же ожидается финальная версия 900-миллиардного пакета поддержки экономики на фоне коронавируса.

https://ria.ru/20190210/1550660743.html

сша

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дональд трамп, сша, в мире