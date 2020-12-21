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Сенат США принял однодневный бюджет для избежания шатдауна
Сенат США принял однодневный бюджет для избежания шатдауна
Сенат США принял временный бюджет сроком на один день, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T05:47
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сша
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Сенат США принял временный бюджет сроком на один день, свидетельствуют результаты голосования.Законопроект принят единогласно.Ранее законопроект уже приняла палата представителей. Чтобы избежать шатдауна - временного сокращения работы федеральных учреждений - президент Дональд Трамп должен подписать бюджет до полуночи в воскресенье (8 утра понедельника мск).Очередная попытка принять более длительный бюджет до конца финансового года 30 сентября состоится в понедельник, тогда же ожидается финальная версия 900-миллиардного пакета поддержки экономики на фоне коронавируса.
https://ria.ru/20190210/1550660743.html
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дональд трамп, сша, в мире

Сенат США принял однодневный бюджет для избежания шатдауна

05:47 21.12.2020
 
© Fotolia / W.ScottЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Fotolia / W.Scott
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Сенат США принял временный бюджет сроком на один день, свидетельствуют результаты голосования.
Законопроект принят единогласно.
Ранее законопроект уже приняла палата представителей. Чтобы избежать шатдауна - временного сокращения работы федеральных учреждений - президент Дональд Трамп должен подписать бюджет до полуночи в воскресенье (8 утра понедельника мск).
Очередная попытка принять более длительный бюджет до конца финансового года 30 сентября состоится в понедельник, тогда же ожидается финальная версия 900-миллиардного пакета поддержки экономики на фоне коронавируса.
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