https://ria.ru/20201221/serbiya-1590255309.html

Сербия ждет начала поставок российской вакцины от COVID-19 до конца года

Сербия ждет начала поставок российской вакцины от COVID-19 до конца года

Сербия подписала договоры с производителями вакцин из США, России и КНР и ждет начала поставок до конца года, сообщила премьер Ана Брнабич. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T16:57

2020-12-21T16:57

2020-12-21T16:57

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ана брнабич

коронавирусы

александр вучич

здоровье - общество

сербия

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БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Сербия подписала договоры с производителями вакцин из США, России и КНР и ждет начала поставок до конца года, сообщила премьер Ана Брнабич."Мы до сих пор подписали договоры с тремя производителями вакцин - американским Pfizer, с российским институтом "Гамалея" о вакцине "Спутник V" и с китайским Sinopharm о вакцине SinoVac, ожидаем, что все эти три вакцины поступят до конца года", - заявила глава правительства журналистам.Сербский премьер не уточнила, какого именно рода договоры подписаны."Какое точно будет количество, узнаем, когда доставят, в данный момент еще идут переговоры с производителями. Вы видите, Pfizer почти на 50% снизил объем, который должен был поступить в определенные страны в декабре и январе, это постоянно меняется. Думаю, особенно важно, что мы получим вакцину в декабре и не будем зависеть от готовности партнеров из ЕС или механизма COVAX", - подчеркнула Брнабич.Президент Сербии Александр Вучич накануне допустил вероятность совместного с Россией производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Ранее в Сербию были доставлены на лабораторные исследования 20 доз российской вакцины. В воскресенье Вучич принял участие в открытии COVID-больницы на тысячу койко-мест в городе Крушевац в центральной части страны, где заявил, что власти Сербии получили документы на первую и вторую фазу испытаний российской вакцины, ожидают документы на третью.Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее сообщил, что Сербия получит первую партию вакцины против коронавируса американо-германского производства Pfizer и BioNTech в следующие понедельник-вторник.Представители сербского минздрава указали в начале декабря, что массовая вакцинация против COVID-19 в Сербии ожидается в начале 2021 года.Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам 12 ноября сообщил, что Сербия до конца года начнет получать 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 от компании Pfizer и ведет переговоры с КНР и РФ, так как стране требуется больше вакцин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-21T16:57 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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