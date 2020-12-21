Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/serbiya-1590255309.html
Сербия ждет начала поставок российской вакцины от COVID-19 до конца года
Сербия ждет начала поставок российской вакцины от COVID-19 до конца года
Сербия подписала договоры с производителями вакцин из США, России и КНР и ждет начала поставок до конца года, сообщила премьер Ана Брнабич. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T16:57
2020-12-21T16:57
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ана брнабич
коронавирусы
александр вучич
здоровье - общество
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_9ee9156bf37d2f0f008b4b173c689584.jpg
БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Сербия подписала договоры с производителями вакцин из США, России и КНР и ждет начала поставок до конца года, сообщила премьер Ана Брнабич."Мы до сих пор подписали договоры с тремя производителями вакцин - американским Pfizer, с российским институтом "Гамалея" о вакцине "Спутник V" и с китайским Sinopharm о вакцине SinoVac, ожидаем, что все эти три вакцины поступят до конца года", - заявила глава правительства журналистам.Сербский премьер не уточнила, какого именно рода договоры подписаны."Какое точно будет количество, узнаем, когда доставят, в данный момент еще идут переговоры с производителями. Вы видите, Pfizer почти на 50% снизил объем, который должен был поступить в определенные страны в декабре и январе, это постоянно меняется. Думаю, особенно важно, что мы получим вакцину в декабре и не будем зависеть от готовности партнеров из ЕС или механизма COVAX", - подчеркнула Брнабич.Президент Сербии Александр Вучич накануне допустил вероятность совместного с Россией производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Ранее в Сербию были доставлены на лабораторные исследования 20 доз российской вакцины. В воскресенье Вучич принял участие в открытии COVID-больницы на тысячу койко-мест в городе Крушевац в центральной части страны, где заявил, что власти Сербии получили документы на первую и вторую фазу испытаний российской вакцины, ожидают документы на третью.Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее сообщил, что Сербия получит первую партию вакцины против коронавируса американо-германского производства Pfizer и BioNTech в следующие понедельник-вторник.Представители сербского минздрава указали в начале декабря, что массовая вакцинация против COVID-19 в Сербии ожидается в начале 2021 года.Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам 12 ноября сообщил, что Сербия до конца года начнет получать 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 от компании Pfizer и ведет переговоры с КНР и РФ, так как стране требуется больше вакцин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
сербия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2020-12-21T16:57
true
PT3M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_fb9d98252cd4976e10c9824f9bb56fd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ана брнабич, коронавирусы, александр вучич, здоровье - общество, сербия, китай, сша, в мире

Сербия ждет начала поставок российской вакцины от COVID-19 до конца года

16:57 21.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Сербия подписала договоры с производителями вакцин из США, России и КНР и ждет начала поставок до конца года, сообщила премьер Ана Брнабич.
"Мы до сих пор подписали договоры с тремя производителями вакцин - американским Pfizer, с российским институтом "Гамалея" о вакцине "Спутник V" и с китайским Sinopharm о вакцине SinoVac, ожидаем, что все эти три вакцины поступят до конца года", - заявила глава правительства журналистам.
Сербский премьер не уточнила, какого именно рода договоры подписаны.
"Какое точно будет количество, узнаем, когда доставят, в данный момент еще идут переговоры с производителями. Вы видите, Pfizer почти на 50% снизил объем, который должен был поступить в определенные страны в декабре и январе, это постоянно меняется. Думаю, особенно важно, что мы получим вакцину в декабре и не будем зависеть от готовности партнеров из ЕС или механизма COVAX", - подчеркнула Брнабич.
Президент Сербии Александр Вучич накануне допустил вероятность совместного с Россией производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Ранее в Сербию были доставлены на лабораторные исследования 20 доз российской вакцины. В воскресенье Вучич принял участие в открытии COVID-больницы на тысячу койко-мест в городе Крушевац в центральной части страны, где заявил, что власти Сербии получили документы на первую и вторую фазу испытаний российской вакцины, ожидают документы на третью.
Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее сообщил, что Сербия получит первую партию вакцины против коронавируса американо-германского производства Pfizer и BioNTech в следующие понедельник-вторник.
Представители сербского минздрава указали в начале декабря, что массовая вакцинация против COVID-19 в Сербии ожидается в начале 2021 года.
Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам 12 ноября сообщил, что Сербия до конца года начнет получать 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 от компании Pfizer и ведет переговоры с КНР и РФ, так как стране требуется больше вакцин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ана БрнабичКоронавирусыАлександр ВучичЗдоровье - ОбществоСербияКитайСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Иркутской области при пожарах погибли три человека
08:23Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году
08:23Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке
08:19Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
08:13Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
06:01Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
Лента новостейМолния