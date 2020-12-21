Жителям Санкт-Петербурга посоветовали не выезжать из города
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию помещений Витебского вокзала в Санкт-Петербурге в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Жителям Санкт-Петербурга не стоит не выезжать из города, а гостям лучше не приезжать в северную столицу из-за ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
"На сегодняшний момент ситуация напряженная. У нас она обусловлена в первую очередь большой нагрузкой на систему здравоохранения, и соответственно по возможности жителям города (следует – ред.) не выезжать (из Петербурга). Почему были введены ограничительные мероприятия? Чтобы сюда не приезжали. У нас нет выбора", - сказала она в эфире Телеканала "78".
Башкетова также напомнила, что Петербург не вводил ограничения на въезд и выезд из других регионов. "Петербург никогда не вводил никакие ограничения (на въезд и выезд – ред.). В отношении жителей Санкт-Петербурга другие регионы вводили ограничения в первую заболеваемость. В некоторых субъектах были жесткие ограничения и карантин 14 дней по прибытию в субъект. У нас такого в Петербурге не вводилось. Как будет развиваться дальше, я пока сказать не могу", - отметила Башкетова.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3752 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1870 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 204 565 случаев заражения COVID-19. Скончались 6917 человек. Выздоровели 119 002 человек.
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