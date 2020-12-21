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США не ответили на предложения продлить ДСНВ-3, заявил Путин
США не ответили на предложения продлить ДСНВ-3, заявил Путин
США не ответили на предложения России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2021... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:00
2020-12-21T14:00
договор снв-3
дмитрий медведев
барак обама
владимир путин
пекин
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США не ответили на предложения России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2021 года, заявил президент РФ Владимир Путин."Нет определенности и в отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого, как известно, истекает в феврале следующего 2021 года. Мы неоднократно уже заявляли о своей готовности продлить это соглашение. Ответа нет", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны России.Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает, что каждая из сторон ограничивает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет (с 2011 года) и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня ДСНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений.Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Администрация США на разных уровнях подчеркивала необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
https://ria.ru/20201218/ryabkov-1589910719.html
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пекин
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договор снв-3, дмитрий медведев, барак обама, владимир путин, пекин, китай, сша, в мире

США не ответили на предложения продлить ДСНВ-3, заявил Путин

14:00 21.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию о сотрудничестве в области профилактики коронавирусной инфекции
Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию о сотрудничестве в области профилактики коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США не ответили на предложения России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2021 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нет определенности и в отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого, как известно, истекает в феврале следующего 2021 года. Мы неоднократно уже заявляли о своей готовности продлить это соглашение. Ответа нет", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны России.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 15:07
Рябков прокомментировал заявления США о нежелании России продлить ДСНВ-3
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает, что каждая из сторон ограничивает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет (с 2011 года) и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня ДСНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений.
Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Администрация США на разных уровнях подчеркивала необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 17:52
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Договор СНВ-3Дмитрий МедведевБарак ОбамаВладимир ПутинПекинКитайСШАВ мире
 
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