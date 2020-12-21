https://ria.ru/20201221/razoruzhenie-1590217512.html

США не ответили на предложения продлить ДСНВ-3, заявил Путин

США не ответили на предложения продлить ДСНВ-3, заявил Путин

США не ответили на предложения России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2021... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:00

2020-12-21T14:00

2020-12-21T14:00

договор снв-3

дмитрий медведев

барак обама

владимир путин

пекин

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США не ответили на предложения России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2021 года, заявил президент РФ Владимир Путин."Нет определенности и в отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого, как известно, истекает в феврале следующего 2021 года. Мы неоднократно уже заявляли о своей готовности продлить это соглашение. Ответа нет", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны России.Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает, что каждая из сторон ограничивает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет (с 2011 года) и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня ДСНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений.Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Администрация США на разных уровнях подчеркивала необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.

https://ria.ru/20201218/ryabkov-1589910719.html

https://ria.ru/20201201/dsnv-1587208958.html

пекин

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, дмитрий медведев, барак обама, владимир путин, пекин, китай, сша, в мире