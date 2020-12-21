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https://ria.ru/20201221/prazdnik-1590255856.html
Новогодние праздники 2021: как работают рестораны, музеи и кинотеатры
Новогодние праздники 2021: как работают рестораны, музеи и кинотеатры
Всем, кто планировал отметить новогодние праздники вне дома, придется скорректировать планы — запреты на проведение массовых мероприятий все еще действуют... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:32
2020-12-21T17:42
новый год—2021
коронавирус covid-19
кафе
новый год
москва
санкт-петербург
праздник
общество
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Всем, кто планировал отметить новогодние праздники вне дома, придется скорректировать планы — запреты на проведение массовых мероприятий все еще действуют. Введенные ограничения в разных регионах отличаются друг от друга. Как будут работать рестораны, музеи и кинотеатры — в материале РИА Новости.РестораныСтоличные заведения общепита в новогоднюю ночь будут закрыты. Согласно указу мэра Москвы, кафе, ресторанам, столовым, ночным клубам, барам запрещено работать с одиннадцати вечера до шести утра. В ночное время можно только оформить заказ на дом. Эти ограничения официально действуют до 15 января 2021 года. Эксперты считают, что потери столичных ресторанов и кафе в декабре-январе могут составить не менее 40 миллиардов рублей, или 20 процентов годового оборота. По итогам 2020-го оборот упадет более чем на 50 процентов по сравнению с 2019-м.В Санкт-Петербурге меры более жесткие: с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с шести утра до семи вечера. А с 30 декабря по 3 января работа баров и ресторанов будет приостановлена — заказы будут принимать только на вынос. Запреты актуальны и для тех регионов, где ожидали большой поток туристов в праздничнее дни. Так, в Крыму с 20 декабря до 15 января общепит работает с восьми утра до десяти вечера. Нельзя проводить любые торжественные мероприятия, корпоративы не только на территории гостиничных и СПА-комплексов, санаторно-курортных учреждений. Представители местного турбизнеса заявили, что были готовы к такому повороту. В некоторых отелях просто доставят праздничные ужины по номерам. Другие же предложили постояльцам отметить Новый год на свежем воздухе у моря — планируют поставить обогреваемые шатры.Один из немногих регионов, где в новогоднюю ночь рестораны смогут работать круглосуточно, — Башкирия. В остальные праздничные дни заведения будут открыты с шести утра до двух ночи.Кино, музеи, театрыПомимо общепита под новые ограничения попали музеи, театры, концертные площадки. В Петербурге, например, с 30 декабря до 10 января они будут закрыты для посещений. Откроются 11 января. Пока установлено, что по 15 число все подведомственные Минкультуры музеи должны согласовать с комитетом по культуре Санкт-Петербурга максимально допустимое количество посетителей — не более 50 человек. Что касается кинотеатров, они продолжат работу во время праздников, но с жесткими ограничениями: число зрителей не должно превышать 25 процентов от общего количества мест в зале.В Москве ситуация в целом схожая. Федеральные музеи и музеи-заповедники будут закрыты до 15 января. А вот в Подмосковье они будут работать во все праздничные дни, кроме первого января — этот день объявлен выходным.Столичные театры, концертные залы, кинотеатры будут открыты. Количество билетов, выставленных на продажу, станет значительно меньше. Заполняемость залов не должна превышать 25 процентов.В Башкирии не планируют закрывать культурные учреждение. В музеях и библиотеках можно собираться малыми группами. А в концертных залах, кинотеатрах, домах культуры наполняемость — не выше 30 процентов. Информацию о введенных ограничениях лучше узнавать на сайте местных администраций — в каждом регионе свои требования. Любители активного отдыха могут выбраться на катки. В Петербурге в зоне для катания открытых и крытых ледовых катков должно присутствовать не более одного человека на десять квадратных метров. При этом на крытых ледовых аренах не может одновременно находиться более 30 человек.В Москве на бесплатных будут ограничивать вход, если желающих окажется слишком много. На платные станут пускать только в определенное время. На катках попросят соблюдать социальную дистанцию. К примеру, каток на Красной площади работает в привычном режиме: с конца ноября по март 2021 года ежедневно с 10 утра до 11 вечера. Обязательны маски и перчатки – средства индивидуальной защиты выдают на входе. На катке в Парке культуры и отдыха имени М. Горького также на входе посетителям будут измерять температуру.
https://realty.ria.ru/20201203/peterburg-1587474987.html
https://ria.ru/20201215/kazan-1589328443.html
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коронавирус covid-19, кафе, новый год, москва, санкт-петербург, праздник, общество

Новогодние праздники 2021: как работают рестораны, музеи и кинотеатры

17:32 21.12.2020 (обновлено: 17:42 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПраздничная инсталляция и новогодняя елка на Манежной площади перед зданием Исторического музея в Москве
Праздничная инсталляция и новогодняя елка на Манежной площади перед зданием Исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Всем, кто планировал отметить новогодние праздники вне дома, придется скорректировать планы — запреты на проведение массовых мероприятий все еще действуют. Введенные ограничения в разных регионах отличаются друг от друга. Как будут работать рестораны, музеи и кинотеатры — в материале РИА Новости.

Рестораны

Столичные заведения общепита в новогоднюю ночь будут закрыты. Согласно указу мэра Москвы, кафе, ресторанам, столовым, ночным клубам, барам запрещено работать с одиннадцати вечера до шести утра. В ночное время можно только оформить заказ на дом. Эти ограничения официально действуют до 15 января 2021 года. Эксперты считают, что потери столичных ресторанов и кафе в декабре-январе могут составить не менее 40 миллиардов рублей, или 20 процентов годового оборота. По итогам 2020-го оборот упадет более чем на 50 процентов по сравнению с 2019-м.
В Санкт-Петербурге меры более жесткие: с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с шести утра до семи вечера. А с 30 декабря по 3 января работа баров и ресторанов будет приостановлена — заказы будут принимать только на вынос.
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Запреты актуальны и для тех регионов, где ожидали большой поток туристов в праздничнее дни. Так, в Крыму с 20 декабря до 15 января общепит работает с восьми утра до десяти вечера. Нельзя проводить любые торжественные мероприятия, корпоративы не только на территории гостиничных и СПА-комплексов, санаторно-курортных учреждений. Представители местного турбизнеса заявили, что были готовы к такому повороту. В некоторых отелях просто доставят праздничные ужины по номерам. Другие же предложили постояльцам отметить Новый год на свежем воздухе у моря — планируют поставить обогреваемые шатры.
Один из немногих регионов, где в новогоднюю ночь рестораны смогут работать круглосуточно, — Башкирия. В остальные праздничные дни заведения будут открыты с шести утра до двух ночи.

Кино, музеи, театры

Помимо общепита под новые ограничения попали музеи, театры, концертные площадки. В Петербурге, например, с 30 декабря до 10 января они будут закрыты для посещений. Откроются 11 января. Пока установлено, что по 15 число все подведомственные Минкультуры музеи должны согласовать с комитетом по культуре Санкт-Петербурга максимально допустимое количество посетителей — не более 50 человек. Что касается кинотеатров, они продолжат работу во время праздников, но с жесткими ограничениями: число зрителей не должно превышать 25 процентов от общего количества мест в зале.
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В Москве ситуация в целом схожая. Федеральные музеи и музеи-заповедники будут закрыты до 15 января. А вот в Подмосковье они будут работать во все праздничные дни, кроме первого января — этот день объявлен выходным.
Столичные театры, концертные залы, кинотеатры будут открыты. Количество билетов, выставленных на продажу, станет значительно меньше. Заполняемость залов не должна превышать 25 процентов.
В Башкирии не планируют закрывать культурные учреждение. В музеях и библиотеках можно собираться малыми группами. А в концертных залах, кинотеатрах, домах культуры наполняемость — не выше 30 процентов.
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Информацию о введенных ограничениях лучше узнавать на сайте местных администраций — в каждом регионе свои требования. Любители активного отдыха могут выбраться на катки. В Петербурге в зоне для катания открытых и крытых ледовых катков должно присутствовать не более одного человека на десять квадратных метров. При этом на крытых ледовых аренах не может одновременно находиться более 30 человек.
В Москве на бесплатных будут ограничивать вход, если желающих окажется слишком много. На платные станут пускать только в определенное время. На катках попросят соблюдать социальную дистанцию. К примеру, каток на Красной площади работает в привычном режиме: с конца ноября по март 2021 года ежедневно с 10 утра до 11 вечера. Обязательны маски и перчатки – средства индивидуальной защиты выдают на входе. На катке в Парке культуры и отдыха имени М. Горького также на входе посетителям будут измерять температуру.
 
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