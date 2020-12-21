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Гинцбург рассказал об исследованиях "Спутника V" на пожилых

Гинцбург рассказал об исследованиях "Спутника V" на пожилых

Предварительные результаты исследования вакцины "Спутник V" на пожилых людях очень хорошие, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:25

2020-12-21T15:25

2020-12-21T15:27

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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нии им. гамалеи

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здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Предварительные результаты исследования вакцины "Спутник V" на пожилых людях очень хорошие, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."По группе 60+ предварительные результаты очень хорошие", - сказал Гинцбург.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса среди пенсионеров может начаться на этой неделе.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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