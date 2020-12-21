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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201221/porucheniya-1590166745.html
Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина
Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:03
2020-12-21T11:06
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
михаил мишустин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства.О результатах работы перечисленные министерства и ведомства, а также главы регионов сообщат правительству.
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михаил мишустин, владимир путин, политика

Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина

10:03 21.12.2020 (обновлено: 11:06 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства.
  • Минпросвещения, Министерство труда, Минфин и Минэкономразвития до 1 марта должны представить предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учетом МРОТ не ниже прожиточного минимума;
  • Минобрнауки, Минпросвещения и Министерство финансов до 15 февраля обязаны проработать возможность изменить плату за обучение для студентов вузов, которые перешли преимущественно на дистанционный формат;
  • Губернаторы должны обеспечить бесплатными лекарствами тех, кто лечится от коронавирусного заболевания дома, а Министерство здравоохранения — до 29 декабря оценить ситуацию с доступностью медикаментов для таких больных во всех регионах;
  • Минздраву, Министерству труда, Росздравнадзору, Роструду и Фонду социального страхования дали неделю на то, чтобы проверить, как идут выплаты медработникам, работающим с больными COVID-19 в Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях;
  • Минздрав и Росздравнадзор должны проверить информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае, а также проконтролировать ситуацию с численностью врачей и персонала в медицинских учреждениях Кандалакшского района Мурманской области;
  • Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба обязаны оценить финансовое состояние среднего и малого бизнеса, а также самозанятых;
  • Минэкономразвитию, Минцифры и Министерству труда поручили до 25 декабря проверить доступность для граждан услуг по выплатам через многофункциональные центры, а Минтруду и Пенсионному фонду — к 11 января отчитаться о "новогодних выплатах" семьям с детьми до семи лет включительно.
О результатах работы перечисленные министерства и ведомства, а также главы регионов сообщат правительству.
Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 11:44Инфографика
Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Михаил МишустинВладимир ПутинПолитика
 
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