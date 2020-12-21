Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина
10:03 21.12.2020 (обновлено: 11:06 21.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства.
- —Минпросвещения, Министерство труда, Минфин и Минэкономразвития до 1 марта должны представить предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учетом МРОТ не ниже прожиточного минимума;
- —Минобрнауки, Минпросвещения и Министерство финансов до 15 февраля обязаны проработать возможность изменить плату за обучение для студентов вузов, которые перешли преимущественно на дистанционный формат;
- —Губернаторы должны обеспечить бесплатными лекарствами тех, кто лечится от коронавирусного заболевания дома, а Министерство здравоохранения — до 29 декабря оценить ситуацию с доступностью медикаментов для таких больных во всех регионах;
- —Минздраву, Министерству труда, Росздравнадзору, Роструду и Фонду социального страхования дали неделю на то, чтобы проверить, как идут выплаты медработникам, работающим с больными COVID-19 в Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях;
- —Минздрав и Росздравнадзор должны проверить информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае, а также проконтролировать ситуацию с численностью врачей и персонала в медицинских учреждениях Кандалакшского района Мурманской области;
- —Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба обязаны оценить финансовое состояние среднего и малого бизнеса, а также самозанятых;
- —Минэкономразвитию, Минцифры и Министерству труда поручили до 25 декабря проверить доступность для граждан услуг по выплатам через многофункциональные центры, а Минтруду и Пенсионному фонду — к 11 января отчитаться о "новогодних выплатах" семьям с детьми до семи лет включительно.
О результатах работы перечисленные министерства и ведомства, а также главы регионов сообщат правительству.