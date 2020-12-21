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Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале недели
Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале недели
В Москве в первой половине недели будет прохладно и без осадков, снежно и потеплее - во второй, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:13
2020-12-21T14:13
татьяна позднякова
москва
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Москве в первой половине недели будет прохладно и без осадков, снежно и потеплее - во второй, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."На неделе погода будет разная. В первой половине недели фон атмосферного давления будет высокий, погоду будет определять северо-западный гребень антициклона с Казахстана. Поэтому у нас существенных осадков не ожидается, и температура будет понижаться. Поэтому ждем сегодня холодный фронт, в ночь на вторник, - температура завтра в течение суток в Москве минус 3 - минус 5, по области минус 2 - минус 7", - рассказала Позднякова.По её словам, в среду ночь будет еще более прохладной, в Москве минус 6 - минус 8, по области до минус 11. Дневная температура останется на уровне минус 3 - минус 5 в столице, минус 2 - минус 7 по области. 24 числа ночь в Москве будет еще довольно холодной, в Москве минус 8 - минус 10, по области до минус 11. Ночью начнется местами небольшой снег, который продолжится и днем 24 числа. Дневная температура в городе минус 2 - минус 4, по области минус 2 - минус 7."Наиболее неблагоприятной в плане осадков будет пятница, 25 числа. Атмосферное давление будет довольно низкое, у нас будет приниматься снег в течение всех суток. Температура воздуха начнет постепенно повышаться, особенно в ночные часы, она составит минус 3 - минус 8. Дневная температура будет порядка минус 2 - минус 4", - подчеркнула синоптик.Метеоролог добавила, что в субботу снег сохранится, и фон температуры практически не изменится."Мы считаем, что за трое суток с 24 по 26 декабря на город в виде снега может выпасть где-то 10-15 миллиметров осадков. Поскольку снег будет выпадать при отрицательной температуре воздуха и в последующие дни оттепель не ожидается, весь этот снег сохранится до Нового года, поэтому без снега в новогоднюю ночь жители столичного региона не останутся", - заключила Позднякова.
https://ria.ru/20201217/pogoda-1589641805.html
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татьяна позднякова, москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале недели

14:13 21.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на одной из улиц в Москве
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Москве в первой половине недели будет прохладно и без осадков, снежно и потеплее - во второй, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"На неделе погода будет разная. В первой половине недели фон атмосферного давления будет высокий, погоду будет определять северо-западный гребень антициклона с Казахстана. Поэтому у нас существенных осадков не ожидается, и температура будет понижаться. Поэтому ждем сегодня холодный фронт, в ночь на вторник, - температура завтра в течение суток в Москве минус 3 - минус 5, по области минус 2 - минус 7", - рассказала Позднякова.
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По её словам, в среду ночь будет еще более прохладной, в Москве минус 6 - минус 8, по области до минус 11. Дневная температура останется на уровне минус 3 - минус 5 в столице, минус 2 - минус 7 по области. 24 числа ночь в Москве будет еще довольно холодной, в Москве минус 8 - минус 10, по области до минус 11. Ночью начнется местами небольшой снег, который продолжится и днем 24 числа. Дневная температура в городе минус 2 - минус 4, по области минус 2 - минус 7.
"Наиболее неблагоприятной в плане осадков будет пятница, 25 числа. Атмосферное давление будет довольно низкое, у нас будет приниматься снег в течение всех суток. Температура воздуха начнет постепенно повышаться, особенно в ночные часы, она составит минус 3 - минус 8. Дневная температура будет порядка минус 2 - минус 4", - подчеркнула синоптик.
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Метеоролог добавила, что в субботу снег сохранится, и фон температуры практически не изменится.
"Мы считаем, что за трое суток с 24 по 26 декабря на город в виде снега может выпасть где-то 10-15 миллиметров осадков. Поскольку снег будет выпадать при отрицательной температуре воздуха и в последующие дни оттепель не ожидается, весь этот снег сохранится до Нового года, поэтому без снега в новогоднюю ночь жители столичного региона не останутся", - заключила Позднякова.
 
Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
 
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