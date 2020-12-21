https://ria.ru/20201221/navalnyy-1590297531.html

ФСБ назвала провокацией "расследование" Навального

ФСБ назвала провокацией "расследование" Навального

"Расследование" Алексея Навального о его "отравлении" представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ, заявили в Центре... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-21T21:01

2020-12-21T21:01

2020-12-22T01:28

алексей навальный

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Расследование" Алексея Навального о его "отравлении" представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ, заявили в Центре общественных связей ведомства.Как отмечается в сообщении ЦОС, "расследование" основателя ФБК "не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".ФСБ подчеркивает, что опубликованный Навальным видеоролик "телефонного разговора" с якобы сотрудником службы безопасности — подделка."Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора", — добавляется в сообщении.Силовики проведут проверку "расследования", по результатам которой дадут процессуальную оценку.В декабре Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat опубликовал материал, где утверждается, что ему известны имена восьмерых "сотрудников ФСБ", которые якобы неоднократно пытались его отравить.Авторами "расследования" стали сотрудники Bellingcat — ресурса, который неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности о крушении малайзийского рейса MH17 в Донбассе и по делу Скрипалей. Эти утверждения не раз опровергали российские официальные лица.По словам Навального, "сотрудники ФСБ" якобы ездили за ним по российским регионам, в том числе в Новосибирск и Томск. Эту версию авторы строят на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Однако доказательств того, что упоминающиеся в публикации люди совершили конкретные действия, приведшие к отравлению, не приводится.Президент России Владимир Путин назвал эти материалы не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб". По его словам, появление таких публикаций — "трюк политической борьбы".Инцидент с НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго сентября Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.

https://ria.ru/20201218/navalnyy-1589917098.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/navalnyy-1589909447.html

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Путин: "Дело Навального – легализация данных американских спецслужб" Президент РФ Владимир Путин, комментируя публикации про Алексея Навального, заявил, что он пользуется поддержкой иностранных спецслужб. "Но если это так, а это так, я вас уверяю, то это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае", - заявил президент. Президент РФ Владимир Путин назвал публикации про якобы причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального не расследованием, а легализацией материалов американских спецслужб. "Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб", - заявил Путин на пресс-конференции. 2020-12-21T21:01 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)