https://ria.ru/20201221/mishustin-1590167236.html
Мишустин поручил проверить доступность выплат через МФЦ
Мишустин поручил проверить доступность выплат через МФЦ
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить до 25 декабря доступность для граждан услуг по выплатам через МФЦ, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:05
2020-12-21T10:05
2020-12-21T10:05
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить до 25 декабря доступность для граждан услуг по выплатам через МФЦ, сообщает пресс-служба кабмина.Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря."Один из блоков поручений касается различных выплат и мер социальной поддержки. Михаил Мишустин распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг. Задание дано трём министерствам: Минэкономразвития, Минцифры и Минтруду. Эту работу они должны выполнить до 25 декабря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201217/mfts-1589786376.html
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михаил мишустин, владимир путин, общество