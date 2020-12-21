https://ria.ru/20201221/mishustin-1590167236.html

Мишустин поручил проверить доступность выплат через МФЦ

Мишустин поручил проверить доступность выплат через МФЦ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить до 25 декабря доступность для граждан услуг по выплатам через МФЦ, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T10:05

2020-12-21T10:05

2020-12-21T10:05

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить до 25 декабря доступность для граждан услуг по выплатам через МФЦ, сообщает пресс-служба кабмина.Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря."Один из блоков поручений касается различных выплат и мер социальной поддержки. Михаил Мишустин распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг. Задание дано трём министерствам: Минэкономразвития, Минцифры и Минтруду. Эту работу они должны выполнить до 25 декабря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201217/mfts-1589786376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, владимир путин, общество