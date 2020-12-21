https://ria.ru/20201221/minoborony-1590192657.html
Путин проводит заседание коллегии Минобороны. Трансляция
Путин проводит заседание коллегии Минобороны. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:31
2020-12-21T13:31
2020-12-21T13:31
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны.
РИА Новости
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LIVE: Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны России
6422391 18.12.2020 18 декабря 2020. Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. Михаил Климентьев / РИА Новости
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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видео, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, владимир путин
Путин проводит заседание коллегии Минобороны. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны.
2020-12-21T13:31
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PT55M57S
Путин проводит заседание коллегии Минобороны. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны.