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Путин заявил, что гордится борющимися с COVID-19 военными медиками
Путин заявил, что гордится борющимися с COVID-19 военными медиками
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него возникает чувство гордости за военных медиков, которые принимают участие в борьбе с пандемией, а протоколы и... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:34
2020-12-21T14:34
2020-12-21T14:36
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него возникает чувство гордости за военных медиков, которые принимают участие в борьбе с пандемией, а протоколы и методики их лечения порой даже лучше, чем на "гражданке"."Взять хотя бы участие Минобороны в борьбе с пандемией... Действительно, хорошо медики отработали. Чувство гордости возникает за них. И организация хорошая, и методики хорошие, протоколы правильные, подчас даже поэффективнее, чем в гражданской сфере", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество