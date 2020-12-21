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Путин рассказал о работе военных медиков во время пандемии
Путин рассказал о работе военных медиков во время пандемии
Военные медики приняли на стационарное лечение почти 37 тысяч больных коронавирусом, в том числе порядка 13 тысяч гражданских лиц, сообщил президент России... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:41
2020-12-21T13:41
2020-12-21T14:24
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военные медики приняли на стационарное лечение почти 37 тысяч больных коронавирусом, в том числе порядка 13 тысяч гражданских лиц, сообщил президент России Владимир Путин на заседании итоговой коллегии Минобороны в понедельник."Военные врачи, средний и младший медперсонал – всего более 18 тысяч медработников – не только делали всё возможное, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в армии и на флоте, они помогали своим гражданским коллегам, в том числе в составе выездных бригад, и всегда действовали профессионально, собранно, с огромной самоотдачей. Не жалели сил, часто работали сверхурочно, чтобы помочь людям, оказавшимся в беде. Такие примеры, как всегда в таких случаях, доказывают известное у нас в народе выражение: "народ и Армия – едины". И мы видим, что это не пустые слова", - сказал Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Военные медики приняли на стационарное лечение почти 37 тысяч больных коронавирусом, в том числе порядка 13 тысяч гражданских лиц, сообщил президент России Владимир Путин
на заседании итоговой коллегии Минобороны в понедельник.
"Знаю, что специалисты, военные строители работали как в боевых условиях, действовали по армейским, фронтовым законам, когда поставленная задача должна быть выполнена во что бы то ни стало, несмотря ни на что... Добавлю, что с начала эпидемии военно-медицинские организации приняли на стационарное лечение почти 37 тысяч больных коронавирусом, в том числе порядка 13 тысяч гражданских лиц", - сказал он.
"Военные врачи, средний и младший медперсонал – всего более 18 тысяч медработников – не только делали всё возможное, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в армии и на флоте, они помогали своим гражданским коллегам, в том числе в составе выездных бригад, и всегда действовали профессионально, собранно, с огромной самоотдачей. Не жалели сил, часто работали сверхурочно, чтобы помочь людям, оказавшимся в беде. Такие примеры, как всегда в таких случаях, доказывают известное у нас в народе выражение: "народ и Армия – едины". И мы видим, что это не пустые слова", - сказал Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.