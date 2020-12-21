https://ria.ru/20201221/lekarstva-1590169529.html
Мишустин поручил обеспечить лекарствами тех, кто лечится от COVID-19 дома
Мишустин поручил обеспечить лекарствами тех, кто лечится от COVID-19 дома
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить бесплатными лекарствами тех, кто лечится от COVID дома, губернаторы должны принять меры, сообщает кабмин в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:15
2020-12-21T10:15
2020-12-21T10:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить бесплатными лекарствами тех, кто лечится от COVID дома, губернаторы должны принять меры, сообщает кабмин в понедельник."Часть поручений Михаила Мишустина касаются непосредственно помощи больным коронавирусом. Те, кто лечатся дома, должны быть обеспечены бесплатными медикаментами. Главам регионов поручено принять для этого необходимые меры", - говорится в перечне поручений.Кроме того, Минздрав в свою очередь до 29 декабря оценит ситуацию с доступностью медикаментов для таких больных во всех регионах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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