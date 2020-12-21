https://ria.ru/20201221/kurlyandskiy-1590269947.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Курляндского

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Курляндского

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Александра Курляндского, отметив щедрый и самобытный талант писателя и сценариста, соответствующая... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T18:05

2020-12-21T18:05

2020-12-21T18:05

культура

александр курляндский

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Александра Курляндского, отметив щедрый и самобытный талант писателя и сценариста, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни.Путин добавил, что память об Александре Курляндском навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, многочисленных почитателей его щедрого и самобытного таланта.Лауреат Государственной премии СССР, автор книг для детей, сценарист и драматург Курляндский был одним из создателей известного мультипликационного сериала "Ну, погоди!", автором сценариев сериалов "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и других.

https://ria.ru/20201221/kurlyandskiy-1590259180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр курляндский, владимир путин, общество