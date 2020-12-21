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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Курляндского
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Курляндского
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Александра Курляндского, отметив щедрый и самобытный талант писателя и сценариста, соответствующая... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T18:05
2020-12-21T18:05
культура
александр курляндский
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Александра Курляндского, отметив щедрый и самобытный талант писателя и сценариста, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни.Путин добавил, что память об Александре Курляндском навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, многочисленных почитателей его щедрого и самобытного таланта.Лауреат Государственной премии СССР, автор книг для детей, сценарист и драматург Курляндский был одним из создателей известного мультипликационного сериала "Ну, погоди!", автором сценариев сериалов "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и других.
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александр курляндский, владимир путин, общество

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Курляндского

18:05 21.12.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Alexei Kobelev / Александр Курляндский
Александр Курляндский - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Alexei Kobelev /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Александра Курляндского, отметив щедрый и самобытный талант писателя и сценариста, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

"Александр Курляндский был человеком большого, яркого дарования, замечательным писателем и сценаристом, выдающимся представителем отечественной школы кинематографии. Работы Александра Ефимовича стали настоящей классикой мультипликации, снискали ему поистине всенародное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений", - говорится в телеграмме.

Путин добавил, что память об Александре Курляндском навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, многочисленных почитателей его щедрого и самобытного таланта.
Лауреат Государственной премии СССР, автор книг для детей, сценарист и драматург Курляндский был одним из создателей известного мультипликационного сериала "Ну, погоди!", автором сценариев сериалов "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и других.
Писатель и сценарист Александр Курляндский - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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