Самая красивая девушка Франции и ее соперницы
Титул "Мисс Франция — 2021" завоевала студентка из Нормандии Амандин Пети. Короновала ее прошлогодняя победительница Клеманс Ботино.
Титул "Мисс Франция — 2021" завоевала студентка из Нормандии Амандин Пети. Короновала ее прошлогодняя победительница Клеманс Ботино.
Конкурс обычно проходит в декабре, победительнице присуждают титул за последующий год.
Конкурс обычно проходит в декабре, победительнице присуждают титул за последующий год.
Финал состоялся в минувшие выходные в регионе Вандея на западе Франции.
Из-за коронавирусных ограничений девушкам пришлось выступать перед залом без зрителей.
Из-за коронавирусных ограничений девушкам пришлось выступать перед залом без зрителей.
Соревнование французских красавиц стало 91-м по счету, однако отмечалось как юбилейное.
Соревнование французских красавиц стало 91-м по счету, однако отмечалось как юбилейное.
Конкурсу в этом году исполнилось сто лет. Впервые его провели в 1920-м и дважды приостанавливали, в 1922-1926 и 1941-1946.
Конкурсу в этом году исполнилось сто лет. Впервые его провели в 1920-м и дважды приостанавливали, в 1922-1926 и 1941-1946.
Методы выбора победительницы год от года меняются. В этом году лучшую из лучших определяли путем разделения 50/50 голосов жюри и публичного голосования.
Методы выбора победительницы год от года меняются. В этом году лучшую из лучших определяли путем разделения 50/50 голосов жюри и публичного голосования.
В честь столетия конкурса в жюри позвали только обладательниц титула "Мисс Франция".
На фото — мисс Франция — 2016 и мисс Вселенная — 2016 Ирис Миттенар.
В честь столетия конкурса в жюри позвали только обладательниц титула "Мисс Франция".
На фото — мисс Франция — 2016 и мисс Вселенная — 2016 Ирис Миттенар.
Второе место в конкурсе "Мисс Франция — 2021" заняла Априль Бинаюм, представлявшая Прованс.
Второе место в конкурсе "Мисс Франция — 2021" заняла Априль Бинаюм, представлявшая Прованс.
Финалистки конкурса красоты "Мисс Франция — 2021".
Мисс Прованс и вице-мисс Франция Априль Бинаюм.
Победительница Амандин Пети представит Францию на "Мисс мира" и "Мисс Вселенная" в 2021 году.
Победительница Амандин Пети представит Францию на "Мисс мира" и "Мисс Вселенная" в 2021 году.