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Самая красивая девушка Франции и ее соперницы
Самая красивая девушка Франции и ее соперницы
Во Франции выбрали девушку, которая представит страну на международных конкурсах красоты. Яркий финал "Мисс Франция — 2021" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.12.2020
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франция
фото
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Во Франции выбрали девушку, которая представит страну на международных конкурсах красоты. Яркий финал "Мисс Франция — 2021" — в фотоленте Ria.ru.
франция
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РИА Новости
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франция, фото, фото

Самая красивая девушка Франции и ее соперницы

13:32 21.12.2020 (обновлено: 18:09 21.12.2020)
 
Читать ria.ru в
Во Франции выбрали девушку, которая представит страну на международных конкурсах красоты. Яркий финал "Мисс Франция — 2021" — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2020 / Loic Venance

Титул "Мисс Франция — 2021" завоевала студентка из Нормандии Амандин Пети. Короновала ее прошлогодняя победительница Клеманс Ботино.

Победительница конкурса красоты Мисс Франция-2021 Амандин Пети
1 из 12

Титул "Мисс Франция — 2021" завоевала студентка из Нормандии Амандин Пети. Короновала ее прошлогодняя победительница Клеманс Ботино.

© AFP 2020 / Loic Venance
© AFP 2020 / Loic Venance

Конкурс обычно проходит в декабре, победительнице присуждают титул за последующий год.

Конкурс красоты Мисс Франция-2021
2 из 12

Конкурс обычно проходит в декабре, победительнице присуждают титул за последующий год.

© AFP 2020 / Loic Venance
© AFP 2020 / Loic Venance

Финал состоялся в минувшие выходные в регионе Вандея на западе Франции.

Участница конкурса красоты Мисс Франция-2021
3 из 12

Финал состоялся в минувшие выходные в регионе Вандея на западе Франции.

© AFP 2020 / Loic Venance
© AFP 2020 / Loic Venance

Из-за коронавирусных ограничений девушкам пришлось выступать перед залом без зрителей.

Конкурс красоты Мисс Франция-2021
4 из 12

Из-за коронавирусных ограничений девушкам пришлось выступать перед залом без зрителей.

© AFP 2020 / Loic Venance
© AFP 2020 / Loic Venance

Соревнование французских красавиц стало 91-м по счету, однако отмечалось как юбилейное.

Конкурс красоты Мисс Франция-2021
5 из 12

Соревнование французских красавиц стало 91-м по счету, однако отмечалось как юбилейное.

© AFP 2020 / Loic Venance
© AFP 2020 / Loic Venance

Конкурсу в этом году исполнилось сто лет. Впервые его провели в 1920-м и дважды приостанавливали, в 1922-1926 и 1941-1946.

Конкурс красоты Мисс Франция-2021
6 из 12

Конкурсу в этом году исполнилось сто лет. Впервые его провели в 1920-м и дважды приостанавливали, в 1922-1926 и 1941-1946.

© AFP 2020 / Loic Venance
© AFP 2020 / Loic Venance

Методы выбора победительницы год от года меняются. В этом году лучшую из лучших определяли путем разделения 50/50 голосов жюри и публичного голосования.

Конкурс красоты Мисс Франция-2021
7 из 12

Методы выбора победительницы год от года меняются. В этом году лучшую из лучших определяли путем разделения 50/50 голосов жюри и публичного голосования.

© AFP 2020 / Loic Venance
© AFP 2020 / Loic Venance

В честь столетия конкурса в жюри позвали только обладательниц титула "Мисс Франция".

На фото — мисс Франция — 2016 и мисс Вселенная — 2016 Ирис Миттенар.

Мисс Франция 2016 и Мисс Вселенная 2016 Ирис Миттенар
8 из 12

В честь столетия конкурса в жюри позвали только обладательниц титула "Мисс Франция".

На фото — мисс Франция — 2016 и мисс Вселенная — 2016 Ирис Миттенар.

© AFP 2020 / Loic Venance
© AFP 2020 / Loic Venance

Второе место в конкурсе "Мисс Франция — 2021" заняла Априль Бинаюм, представлявшая Прованс.

Участница конкурса красоты Мисс Франция-2021
9 из 12

Второе место в конкурсе "Мисс Франция — 2021" заняла Априль Бинаюм, представлявшая Прованс.

© AFP 2020 / Loic Venance
© AFP 2020 / Loic Venance

Финалистки конкурса красоты "Мисс Франция — 2021".

Конкурс красоты Мисс Франция-2021
10 из 12

Финалистки конкурса красоты "Мисс Франция — 2021".

© AFP 2020 / Loic Venance
© AFP 2020 / Loic Venance

Мисс Прованс и вице-мисс Франция Априль Бинаюм.

Участница конкурса красоты Мисс Франция-2021
11 из 12

Мисс Прованс и вице-мисс Франция Априль Бинаюм.

© AFP 2020 / Loic Venance
© AFP 2020 / Loic Venance

Победительница Амандин Пети представит Францию на "Мисс мира" и "Мисс Вселенная" в 2021 году.

Победительница конкурса красоты Мисс Франция-2021 Амандин Пети
12 из 12

Победительница Амандин Пети представит Францию на "Мисс мира" и "Мисс Вселенная" в 2021 году.

© AFP 2020 / Loic Venance
 
ФранцияФото
 
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