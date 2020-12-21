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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590297936.html
У ВОЗ нет доказательств, что новый тип COVID-19 усиливает тяжесть болезни
У ВОЗ нет доказательств, что новый тип COVID-19 усиливает тяжесть болезни
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания, заявил... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T21:08
2020-12-21T22:34
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
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в мире
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ЦЮРИХ, 21 дек - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."На данный момент нет никаких доказательств того, что есть какое-либо увеличение тяжести, связанное с этим заболеванием", - сказал Райан на брифинге, комментируя ситуацию с новым штаммом.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР ранее также сообщали, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, великобритания, юар, в мире

У ВОЗ нет доказательств, что новый тип COVID-19 усиливает тяжесть болезни

21:08 21.12.2020 (обновлено: 22:34 21.12.2020)
 
© AP Photo / Frank AugsteinСотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне
Сотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© AP Photo / Frank Augstein
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ЦЮРИХ, 21 дек - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"На данный момент нет никаких доказательств того, что есть какое-либо увеличение тяжести, связанное с этим заболеванием", - сказал Райан на брифинге, комментируя ситуацию с новым штаммом.
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Вчера, 08:00Наука
Неизбежность мутаций. Как возникают новые штаммы коронавируса
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
В минздраве ЮАР ранее также сообщали, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВеликобританияЮАРВ мире
 
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