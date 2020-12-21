https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590297936.html

У ВОЗ нет доказательств, что новый тип COVID-19 усиливает тяжесть болезни

У ВОЗ нет доказательств, что новый тип COVID-19 усиливает тяжесть болезни

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания, заявил... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T21:08

2020-12-21T21:08

2020-12-21T22:34

новый штамм коронавируса в британии

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

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юар

в мире

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ЦЮРИХ, 21 дек - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."На данный момент нет никаких доказательств того, что есть какое-либо увеличение тяжести, связанное с этим заболеванием", - сказал Райан на брифинге, комментируя ситуацию с новым штаммом.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР ранее также сообщали, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/covid-19-1589480273.html

https://ria.ru/20201221/deti-1590285160.html

великобритания

юар

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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, великобритания, юар, в мире