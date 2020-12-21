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Беглов оценил уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Беглов оценил уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге высокий, но контролируемый, заявил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T18:29
2020-12-21T18:29
2020-12-21T18:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге высокий, но контролируемый, заявил губернатор города Александр Беглов."Эпидемические ограничения доказывают свою эффективность. Уровень заболеваемости высокий, но контролируемый", - сказал он в эфире "Радио России-Санкт-Петербург".По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3752 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1870 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 204 565 случаев заражения COVID-19. Скончались 6917 человек. Выздоровели 119 002 человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество