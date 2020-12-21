https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590273741.html

Беглов оценил уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Беглов оценил уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге высокий, но контролируемый, заявил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T18:29

2020-12-21T18:29

2020-12-21T18:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге высокий, но контролируемый, заявил губернатор города Александр Беглов."Эпидемические ограничения доказывают свою эффективность. Уровень заболеваемости высокий, но контролируемый", - сказал он в эфире "Радио России-Санкт-Петербург".По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3752 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1870 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 204 565 случаев заражения COVID-19. Скончались 6917 человек. Выздоровели 119 002 человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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