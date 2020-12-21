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Эпидемиолог оценила вероятность скачков заболеваемости COVID-19 в России
Эпидемиолог оценила вероятность скачков заболеваемости COVID-19 в России
Резких скачков заболеваемости коронавирусом в РФ, вероятно, в ближайшее время не будет, но число новых случаев COVID-19 может колебаться на протяжении... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:33
2020-12-21T14:33
2020-12-21T14:33
распространение нового коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Резких скачков заболеваемости коронавирусом в РФ, вероятно, в ближайшее время не будет, но число новых случаев COVID-19 может колебаться на протяжении некоторого времени, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее сообщалось, что за последние сутки число новых случаев COVID-19 в России выросло на рекордные 29350 до 2 877727."Полагаю, что каких-либо резких скачков заболеваемости в ближайшее время не будет, а число новых случаев заболевших будет еще колебаться как в сторону повышения, так и в сторону понижения в отдельные дни на протяжении некоторого времени", - сказала Пшеничная журналистам.Она уточнила, что многое зависит от продолжения соблюдения мер профилактики - предновогодние вечеринки и новогодние праздники, отмечаемые большими компаниями, могут оказать отрицательное влияние на эпидемическую ситуацию, поэтому лучше провести Новый Год и Рождество в кругу семьи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество