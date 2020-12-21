https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590225582.html
Эпидемиолог объяснила рост новых случаев COVID-19 в отдельные дни
Эпидемиолог объяснила рост новых случаев COVID-19 в отдельные дни
Рост новых случаев COVID-19 в отдельные дни в России связан с разным количеством тестов, проведенных в разные дни недели, в целом ситуация с коронавирусом в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:32
2020-12-21T14:32
2020-12-21T14:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Рост новых случаев COVID-19 в отдельные дни в России связан с разным количеством тестов, проведенных в разные дни недели, в целом ситуация с коронавирусом в стране около полумесяца держится на достаточно стабильном уровне, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее сообщалось, что за последние сутки число новых случаев COVID-19 в России выросло на рекордные 29 350, до 2 877727."На протяжении около полумесяца ситуация в России по COVID-19 находится на достаточно стабильном уровне, рост новых случаев в отдельные дни связан с различным количеством проведенных тестов в разные дни недели",- сказала Пшеничная журналистам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)