https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590204225.html
В Минздраве надеются на уменьшение заболеваемости COVID-19 весной
В Минздраве надеются на уменьшение заболеваемости COVID-19 весной
Запланированные объемы вакцинации от коронавируса в России позволяют надеяться, что весной заболеваемость COVID-19 будет значительно меньше, заявил министр... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:06
2020-12-21T13:06
2020-12-21T13:15
михаил мурашко
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запланированные объемы вакцинации от коронавируса в России позволяют надеяться, что весной заболеваемость COVID-19 будет значительно меньше, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Те объёмы, которые запланированы сегодня, позволяют нам надеяться, что в весенний период мы уже должны заходить со значительно меньшей заболеваемостью и стабилизацией ситуации", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".Он уточнил, что пока иммунитет не сформирован, людям не следует забывать, что риски заражения существуют."У нас может сформироваться такая ложная успокоенность, появилась информация, что есть вакцина, что она помогает, что она обеспечивает защиту, но надо помнить, что нужно время, чтобы сформировать эти защитные свойства организма - 42 дня для "Спутник V" и до 30 дней для вакцины "Вектора", - пояснил Мурашко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590199498.html
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михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество