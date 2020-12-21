Путин призвал к международной кооперации для победы над COVID-19
12:22 21.12.2020 (обновлено: 12:33 21.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Важно использовать все возможности международной кооперации, чтобы приблизить момент окончания борьбы с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно использовать все возможности международной кооперации, для того чтобы максимально приблизить тот момент, когда опасная инфекция будет, наконец, побеждена. И мне очень приятно, что российские специалисты, подтверждая свой высокий профессиональный научный уровень, уже внесли заметный вклад в эту общую задачу", - сказал Путин, в ходе видеоконференции поздравляя Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компанию "Р-Фарм" с подписанием меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.
Он отметил, что недавно на саммите G20 об этом много говорилось, и практически все выступающие сошлись во мнении о необходимости объединять усилия для борьбы с коронавирусом.
"Это есть, на самом деле, и в нашем заключительном документе. В этом смысле вы делаете как раз сегодня то, что рекомендовано "двадцаткой" и то, с чем неоднократно обращалась и Организация Объединенных Наций к специалистам всего мира - объединять усилия", - сказал президент РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.