https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590193146.html

Путин призвал к международной кооперации для победы над COVID-19

Путин призвал к международной кооперации для победы над COVID-19

Важно использовать все возможности международной кооперации, чтобы приблизить момент окончания борьбы с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:22

2020-12-21T12:22

2020-12-21T12:33

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

astrazeneca

большая двадцатка

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589932121_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_8d794e245a40cd792cc1ac3168385e65.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Важно использовать все возможности международной кооперации, чтобы приблизить момент окончания борьбы с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно использовать все возможности международной кооперации, для того чтобы максимально приблизить тот момент, когда опасная инфекция будет, наконец, побеждена. И мне очень приятно, что российские специалисты, подтверждая свой высокий профессиональный научный уровень, уже внесли заметный вклад в эту общую задачу", - сказал Путин, в ходе видеоконференции поздравляя Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компанию "Р-Фарм" с подписанием меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.Он отметил, что недавно на саммите G20 об этом много говорилось, и практически все выступающие сошлись во мнении о необходимости объединять усилия для борьбы с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , большая двадцатка, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, в мире